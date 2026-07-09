Vỡ òa cảm xúc trong ngày đăng quang

Sau những trận cầu kịch tính và giàu cảm xúc, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội U8 Nghi Sơn và U10 Hạc Thành. Phía sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch là hành trình nhiều tháng miệt mài tập luyện, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện cùng những giọt mồ hôi, nước mắt và khát vọng chinh phục của các cầu thủ nhí.

Video: Vỡ òa cảm xúc ngày đăng quang.

Anh Lê Xuân Chung, Huấn luyện viên trưởng đội U8 Nghi Sơn vô địch lứa tuổi U8 năm nay cho biết, ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch tập luyện từ rất sớm, với mục tiêu giúp các cầu thủ có nền tảng thể lực, kỹ thuật và tâm lý tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

"Đội U8 Nghi Sơn tập trung cao độ trong khoảng hai tháng trước giải. Trung bình mỗi tuần các em tập từ 3 đến 4 buổi, riêng giai đoạn cận giải tăng lên 4 đến 5 buổi/tuần. Ban huấn luyện luôn yêu cầu các cầu thủ ra sân với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, thi đấu hết mình và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp đã đề ra", anh Chung chia sẻ.

Tinh thần thi đấu kỷ luật, sự gắn kết trong lối chơi cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định đã giúp U8 Nghi Sơn vượt qua các đối thủ U 8 Thiệu Hóa với tỉ số 3 - 2 để chạm tay vào chức vô địch, khép lại một mùa giải đầy thuyết phục.

Ở lứa tuổi U10, đội Hạc Thành cũng mang đến màn trình diễn ấn tượng để lên ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục với tỉ số 6 - 2 trước đội BVĐK Trí Đức Thành 2 trong trận chung kết.

Theo anh Trịnh Huy Ngọc, Trưởng đoàn đội bóng Hạc Thành, thành công của đội không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc ngay từ khi địa phương triển khai kế hoạch tham dự giải.

Đội bóng được xây dựng trên nền tảng lực lượng đã có từ các mùa giải trước; đồng thời tuyển chọn thêm những gương mặt triển vọng để hoàn thiện đội hình. Ban huấn luyện ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu, sau đó bổ sung các nhân tố mới nhằm tạo sự kế thừa và tăng tính cạnh tranh trong đội. Đặc biệt, các cầu thủ được áp dụng chương trình huấn luyện riêng với giáo án được xây dựng bài bản, tập trung nâng cao kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật.

"Sau chiến thắng trước đội BVĐK Trí Đức Thành 2, toàn đội như vỡ òa. Ban huấn luyện, các cầu thủ và phụ huynh đều không giấu được niềm vui. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị và nỗ lực của cả tập thể", anh Ngọc chia sẻ.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn không chỉ tìm ra hai nhà vô địch xứng đáng ở các lứa tuổi U8 và U10, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi uy tín để phát hiện, bồi dưỡng những mầm non bóng đá, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ