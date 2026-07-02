Vợ chồng cựu TNXP nêu gương sáng

Với tinh thần “trẻ xung phong, già mẫu mực”, vợ chồng cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc, thôn Cát Lợi, xã Hợp Tiến luôn cần mẫn lao động mỗi ngày để phát triển kinh tế gia đình. Ông bà không chỉ làm kinh tế giỏi nhiều năm qua, mà còn lan tỏa “nghĩa tình đồng đội”, giúp nhiều hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Vợ chồng cựu TNXP Hà Văn Dũng xã Hợp Tiến chăm sóc đàn ong tại nhà. Ảnh: Lê Hà

Tham gia TNXP tình nguyện tại huyện Quan Hóa cũ từ năm 1977 đến năm 1980, chàng trai Hà Văn Dũng gặp gỡ rồi kết duyên với người con gái nết na Bùi Thị Ngọc. Hết thời gian công tác, vợ chồng về quê lập nghiệp tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn cũ, nay là xã Hợp Tiến. Cuộc sống mới những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn, ông Dũng từng học sơ cấp điện nên vẫn gắn bó với nghề sửa điện dân dụng. Vợ chồng ông còn khai hoang thêm đồng ruộng để trồng lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm và đào ao thả cá... để có thêm thu nhập. Cuộc sống vùng quê nghèo khó cứ thế trôi qua, các con mỗi ngày một lớn cần những khoản tiền nộp học và sinh hoạt. Vợ chồng ông Dũng nhiều đêm trăn trở nghĩ cách làm kinh tế.

Nhận thấy quê nhà có tiềm năng trồng rừng, nhiều hộ làm kinh tế khá từ rừng, ông Dũng đã mạnh dạn “khởi nghiệp” nghề nuôi ong lấy mật. Ông đầu tư nuôi một số bọng ong rồi mang vào khu rừng của bạn gửi nhờ để ong hút mật. Thời gian đầu, vợ chồng ông Dũng dành nhiều thời gian chọn địa điểm, che chắn cẩn thận cho từng bọng ong, đề phòng những cơn mưa rừng bất chợt, những đợt bão lũ kéo về. Hàng tuần vợ chồng ông vào thăm và khai thác mật mang về bán. Thời điểm này, ông Dũng làm Phó Chủ tịch Hội Làm vườn xã nên thuận lợi cho việc tiếp cận với kiến thức khoa học để phát triển sản xuất. Ông tham gia học lớp dạy làm nghề nuôi ong lấy mật và vận dụng những kiến thức được học vào phát triển nghề khá hiệu quả. Những năm 2000, ông được Hội Làm vườn, Hội Nông dân huyện Triệu Sơn cũ phối hợp mời làm giảng viên truyền đạt, hướng dẫn cho các hộ nông dân trong huyện và xã Nam Động, huyện Quan Hóa cũ về nghề nuôi ong. Đam mê với công việc, những năm sinh hoạt trong Hội Làm vườn, ông Dũng đã tham mưu cho cấp trên, giúp nhiều hộ được tập huấn, vay vốn, triển khai xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với tiềm năng của địa phương và điều kiện kinh tế gia đình.

Cựu TNXP Hà Văn Dũng chia sẻ: "Ban đầu, tôi nuôi 30 đàn ong, trị giá khoảng 700 ngàn đồng/đàn. Thời gian đầu vừa làm vừa học hỏi, sau 3 năm mới có thu nhập ổn định từ bán mật ong và ong giống. Sản phẩm đều do thương lái, người quen đến mua".

Theo chia sẻ của vợ chồng ông Dũng, nghề nuôi ong cũng gặp nhiều rủi ro. Có thời gian do mưa bão, lũ lụt làm trôi những bọng ong, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng... Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, ý chí được tôi luyện trong TNXP, ông Dũng, bà Ngọc luôn cố gắng học hỏi và tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Đến nay, gia đình ông có hơn 100 đàn ong. Tuổi cao, nhưng ông bà vẫn duy trì 1 tuần hoặc 10 ngày vào rừng khai thác mật ong một lần. Vào đợt hoa rừng nhiều, ong làm mật năng suất cao hơn nên gia đình thuê 3 lao động khai thác. Theo tính toán của ông bà, hơn 100 đàn cho thu hoạch 1,5 tấn mật thô, lãi hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình ông còn bán ong giống và nuôi 20 đàn tại nhà, kết hợp đào ao nuôi cá, trồng cây ăn quả.

Vợ chồng ông Hà Văn Dũng (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với đồng đội.

Không chỉ nỗ lực trong lao động, sản xuất, vợ chồng ông Dũng tích cực tham gia các phong trào trên địa bàn, đặc biệt là giúp đỡ, động viên đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế gia đình; sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ông cùng với tổ chức hội vận động ủng hộ kinh phí, ngày công lao động, vật liệu làm được 2 nhà tình nghĩa; trao 2 sổ tiết kiện cho hội viên khó khăn.

Vợ chồng cựu TNXP Hà Văn Dũng, Bùi Thị Ngọc luôn giữ vững phẩm chất TNXP cùng nhau vượt khó làm kinh tế, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Giờ đây, kinh tế ổn định, 5 người con của ông bà đã trưởng thành, lập gia đình và có công việc ổn định. Nhiều năm gia đình ông được chính quyền địa phương công nhận hộ sản xuất giỏi.

Lê Hà