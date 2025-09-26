Viettel Construction Thanh Hóa - khẳng định uy tín và chất lượng trong lĩnh vực xây nhà trọn gói

Nhu cầu xây nhà trọn gói tại Thanh Hóa đang ngày càng gia tăng, đây gần như là một xu thế để phát triển của xã hội. Trong bối cảnh đó, Viettel Construction Thanh Hóa – thành viên thuộc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) - đã khẳng định vị thế đơn vị xây nhà trọn gói uy tín hàng đầu, với triết lý “Dựng xây cuộc sống mới”.

Khi thị trường cần một thương hiệu dẫn đầu

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên địa bàn, Viettel Construction Thanh Hóa không chỉ là một nhà thầu, mà còn là đối tác tin cậy giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ an cư với chi phí minh bạch, tiến độ rõ ràng và chất lượng vượt trội.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi: Fanpage Xây nhà trọn gói Viettel Thanh Hóa

Viettel Construction – Hành trình phát triển và dấu ấn tại Thanh Hóa

Từ nền tảng của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, một trong những thương hiệu uy tín tại Việt Nam và Quốc tế. Viettel Construction đã triển khai thành công hơn 10.000 công trình dân dụng và thương mại trên toàn quốc.

- Kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực xây dựng.

- Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và hệ thống quản lý thi công tiên tiến.

- Mạng lưới 34 chi nhánh tại các tỉnh thành, đảm bảo dịch vụ xây nhà trọn gói chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Tại Thanh Hóa, Viettel Construction đã và đang thực hiện thiết kế và thi công hàng nghìn công trình nhà phố, biệt thự, nhà vườn với thiết kế tối ưu công năng, tính thẩm mỹ cao và độ bền vượt thời gian.

Dịch vụ xây nhà trọn gói – Chìa khóa trao tay

Khách hàng của Viettel Construction Thanh Hóa được trải nghiệm một quy trình thi công khép kín, chuyên nghiệp, từ khảo sát – thiết kế – thi công – bàn giao – bảo hành.

Quy trình 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế, và ký hợp đồng.

- Giai đoạn 2: Thi công từ móng, phần thân, mái, công trình phụ đến hoàn thiện (ốp lát, sơn bả, lắp đặt nội thất).

- Giai đoạn 3: Nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, chăm sóc khách hàng trọn đời.

Lợi thế nổi bật:

- Báo giá trọn gói và không phát sinh.

- Thi công đúng tiến độ với giám sát 3 lớp, kiểm soát từ hiện trường đến Tổng công ty.

- Sử dụng vật tư chính hãng, đạt tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

- Bảo hành công trình 12 tháng, bảo hành kết cấu bê tông cốt thép 60 tháng, chăm sóc khách hàng trọn đời.

Cam kết “3 CHUẨN” – Uy tín làm nên thương hiệu

Viettel Construction Thanh Hóa khẳng định sự khác biệt bằng triết lý 3 CHUẨN:

- CHUẨN BÁO GIÁ: Cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công công trình dù có biến động của thị trường.

- CHUẨN TIẾN ĐỘ: Tiến độ minh bạch, có kỹ sư chuyên trách giám sát và báo cáo tiến độ hàng ngày.

- CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Cam kết vật tư, vật liệu rõ ràng về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ. Đội thợ chuyên nghiệp, tay nghề cao, được lựa chọn qua 5 tiêu chí: chất lượng, an toàn, tiến độ, giá cả cạnh tranh và 5S công trường

Xem các công trình thực tế đã bàn giao: Facebook Xây nhà trọn gói Viettel Thanh Hóa

Tối ưu cho khách hàng ở xa - Giải pháp giám sát từ xa

Một trong những yếu tố giúp Viettel Construction Thanh Hóa ghi điểm chính là khả năng hỗ trợ khách hàng ở xa.

- Hệ thống cập nhật tiến độ công trình qua hình ảnh, video và báo cáo định kỳ.

- Chủ nhà có thể kiểm tra từng giai đoạn thi công qua camera, video call, không cần có mặt trực tiếp tại công trình.

- Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, giám sát nhiều lớp thay mặt khách hàng kiểm soát mọi vấn đề kỹ thuật và tiến độ.

Câu chuyện của anh Kiên là minh chứng rõ ràng:

Anh Kiên chia sẻ: “Tôi đang làm việc ở nước ngoài và không thể giám sát công trình. Nhưng nhờ Viettel Construction Thanh Hóa, tôi được cập nhật liên tục qua Camera, Video call, Zalo và hoàn toàn yên tâm cho đến ngày bàn giao nhà.”

Danh mục mẫu nhà & xu hướng thiết kế mới nhất

Viettel Construction Thanh Hóa liên tục cập nhật những phong cách kiến trúc hiện đại:

- Biệt thự tân cổ điển, mái Nhật, mái Thái: Sang trọng và bền vững.

- Nhà phố hiện đại: Tối ưu diện tích, công năng đa dạng.

- Nhà vườn xanh: Không gian mở, gần gũi thiên nhiên.

Các mẫu thiết kế trong Catalog Mẫu nhà đẹp được lựa chọn kỹ lưỡng, mang tính ứng dụng cao và phù hợp với nhiều phong cách sống.

Thành tựu và uy tín khẳng định chất lượng

Trong nhiều năm qua, Viettel Construction đã đạt nhiều giải thưởng uy tín, là bảo chứng mạnh mẽ cho chất lượng:

- Top 10 Nhà thầu xây dựng Việt Nam (Vietnam Report).

- Top 5 Nhà thầu uy tín, chất lượng hàng đầu 2024 (Vietnam Construction Awards).

- Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 – Hệ thống IOC (Intelligent Operation Center).

- Giải Thương hiệu Mạnh – Ngành Xây dựng (VnEconomy).

Vì sao Viettel Construction Thanh Hóa được khách hàng tin chọn?

1. Uy tín và thương hiệu Viettel: Chất lượng, tiến độ và minh bạch.

2. Dịch vụ toàn diện: Từ thiết kế, thi công trọn gói đến hoàn thiện nội thất – tất cả trong một.

3. Hỗ trợ khách hàng ở xa: Cập nhật trực tuyến, tiết kiệm thời gian.

4. Đội ngũ kỹ sư tận tâm: Giàu kinh nghiệm, làm việc chuẩn mực.

5. Giá trị lâu dài: Chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Với tầm nhìn trở thành đơn vị xây nhà trọn gói uy tín hàng đầu tại Thanh Hóa, Viettel Construction Thanh Hóa không ngừng hoàn thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp xây nhà trọn gói chuyên nghiệp, minh bạch và chất lượng, hãy để Viettel Construction Thanh Hóa là đối tác đồng hành cùng bạn trong hành trình kiến tạo tổ ấm.