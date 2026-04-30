Viết tiếp “trang sử vàng” trong kỷ nguyên rạng rỡ

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là “trang sử vàng” của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Hơn nửa thế kỷ qua đi, tinh thần “quyết thắng” ấy đã trở thành ngọn lửa bất diệt, thành điểm tựa lịch sử đầy tự hào, để xứ Thanh vững bước vươn lên cùng với cả nước viết tiếp trang sử mới mang tên “tương lai rạng rỡ”!

Thanh Hóa ngày càng vươn lên phát triển mạnh mẽ (Trong ảnh: Diện mạo phường Hạc Thành hôm nay). Ảnh: Minh Khôi

Đất nước sau ngày thống nhất ngổn ngang trăm bề. Thanh Hóa vừa là hậu phương lớn chi viện cho chiến trường miền Nam, vừa là mặt trận chống đế quốc Mỹ leo thang phá hoại phải đối diện với không ít khó khăn thời hậu chiến. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, Thanh Hóa đã mở đợt phát động thi đua “tiến vào thời kỳ mới” trong 55 ngày theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII (năm 1975). Đặc biệt, kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) - Thanh Hóa cùng cả nước bước vào “cuộc trường chinh” thực hiện công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Trải qua 4 thập kỷ đầy gian nan và thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa với trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực kiên cường, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo đã nỗ lực vươn lên, tạo dựng thế và lực mới, đưa Thanh Hóa từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một tỉnh vừa giàu đẹp, vừa có chiều sâu lịch sử - văn hóa.

Trên nền tảng đã được kiến tạo, bồi đắp qua 40 năm đổi mới, từ một tỉnh nghèo, giờ đây Thanh Hóa đã vươn lên nằm trong top những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, với quy mô nền kinh tế ngày càng lớn. Điển hình như giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 10,24%, trong nhóm tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Riêng năm 2025, năm có nhiều điểm mới, điểm khác so với trước, quy mô GRDP đạt 333.617 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Đặc biệt, trong quý I năm 2026, dù chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài, tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa vẫn đạt 9,14%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 30.781 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong điều kiện chi phí đầu vào, logistics nhiều biến động, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh vẫn tăng 12,8%, với 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Thanh Hóa đã hình thành được những nền tảng cơ bản làm động lực cho tăng trưởng bền vững. Đó là Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đóng vai trò như “xương sống” của nền kinh tế; hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đóng vai trò như “mạch máu” nuôi dưỡng mọi hoạt động; nông nghiệp đóng vai trò là trụ đỡ tăng trưởng; hệ thống dịch vụ phát triển mạnh mẽ, với du lịch đang dần khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là một “cánh cửa” đưa hình ảnh đất và người xứ Thanh đến gần hơn với bạn bè và đối tác.

Ngoài phát huy nội lực, Thanh Hóa không khép mình chờ nhà đầu tư mà hướng đến phát triển kinh tế mở bằng việc tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao, xúc tiến đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút được 503 dự án đầu tư trực tiếp (77 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 79.000 tỷ đồng và gần 1,6 tỷ USD. Đến nay, Thanh Hóa đã có 190 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 15,94 tỷ USD, xếp thứ 8 cả nước. Trong quý I/2026, khi cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, với “chìa khóa mềm” từ những đổi mới trong cải cách thể chế đã giúp Thanh Hóa thu hút được 29 dự án đầu tư trực tiếp, tăng mạnh cả về số dự án lẫn quy mô vốn so với cùng kỳ. Cùng với đó, niềm tin doanh nghiệp cũng được cải thiện khi toàn tỉnh có 1.068 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 63,3% so với cùng kỳ.

Diện mạo phường Hạc Thành hôm nay.

Trong “làn sóng” nghìn tỷ đầu tư vào Thanh Hóa những năm gần đây, có những dự án mà sự hiện diện của nó đang và sẽ góp phần tạo ra lực đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, có khả năng làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế - xã hội địa phương. Điển hình như Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng); Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên (6.634 tỷ đồng); Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa tại phường Quảng Phú (hơn 4.100 tỷ đồng); 4 dự án chăn nuôi lợn của Tập đoàn Xuân Thiện (10.000 tỷ đồng)...

Thành quả từ quá trình CNH, HĐH không chỉ được thể hiện qua các con số tăng trưởng ấn tượng, hay các khu kinh tế, khu công nghiệp động lực; mà còn thể hiện sinh động qua bức tranh đời sống xã hội từ thành thị đến nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân; cũng như khẳng định chủ trương nhất quán, đúng đắn và chính sách nhân văn hướng đến người dân của tỉnh Thanh Hóa.

Với những thành tựu to lớn đạt được và tiềm năng nổi trội, lợi thế so sánh, Thanh Hóa đang đứng trước những thời cơ lớn để đột phá phát triển. Chặng đường 5 năm phía trước của xứ Thanh đang đặt ra những mục tiêu cao với 3 đột phá chiến lược là động lực, 32 chỉ tiêu là thước đo. Với ý chí và niềm tin sắt đá, Thanh Hóa sẽ vươn tới mục tiêu “trong nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2030; trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045” như mục tiêu đã đặt ra. Với một nền tảng thể chế vững chắc, cùng tinh thần “tiến vào thời đại mới”, Thanh Hóa đang vững bước trên hành trình cùng dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới.

Minh Khôi