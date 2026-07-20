Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Olympic Toán quốc tế với 2 HCV

6/6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế 2026, gồm 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, đưa đội tuyển vươn lên xếp thứ 5 thế giới.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi IMO 2026. Từ trái qua phải: Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng, em Phạm Đăng Nguyên, em Hà Mạnh Hùng, em Nguyễn Lê Nhật Nam, em Nguyễn Đình Tùng, em Trần Đại Thành Danh, em Nguyễn Hoàng Phương, thầy Lê Bá Khánh Trình. (Ảnh: MOET)

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026 với 6 học sinh và cả 6 em đều giành huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với tổng 168 điểm, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 5 trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), hai học sinh giành Huy chương Vàng là: Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), đạt 36 điểm. Nguyễn Lê Nhật Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội), đạt 30 điểm. Ba Huy chương Bạc thuộc về: Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Huy chương Đồng được trao cho Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 10 đến 21/7, quy tụ 666 thí sinh đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đề thi năm nay gồm 6 bài toán thuộc các lĩnh vực số học, tổ hợp, đại số và hình học. Đáng chú ý, đề thi tiếp tục cho thấy xu hướng tăng cường các bài toán mang tư duy tổ hợp và liên ngành, với nhiều bài toán kết hợp kiến thức giữa các chuyên đề.

Theo quy định của Ban tổ chức, khoảng 50% số thí sinh tham dự được trao huy chương, với tỷ lệ Huy chương Vàng, Bạc và Đồng lần lượt là 1:2:3.

Với tổng điểm 168, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 5 thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore, cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 9 tại IMO 2025.

Đây cũng là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng góp mặt trong đội tuyển IMO Việt Nam. Sau Huy chương Bạc ở kỳ thi năm ngoái, nam sinh đã xuất sắc đổi màu huy chương thành Huy chương Vàng tại IMO 2026, góp phần đưa đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu thế giới về Toán học.