Cảnh báo giả mạo giấy báo trúng tuyển đại học

Một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh phát hiện văn bản giả mạo dùng tên, logo, con dấu, chữ ký để thông báo học bổng, hỗ trợ học phí và du học.

Từ ngày 9/8 một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn thì tại TP Hồ Chí Minh, nhiều trường đang cảnh báo sinh viên, thí sinh và phụ huynh cảnh giác với thông tin giả mạo, lừa đảo trong thời điểm tuyển sinh.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh xác nhận một văn bản giả mạo đang sử dụng tên, logo, con dấu và chữ ký của trường, thông báo về học bổng, hỗ trợ học phí và du học. Văn bản còn ghi cụ thể tên, ngành học của sinh viên, khiến người nhận dễ tin là thật.

Các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển, gửi đường link yêu cầu xác nhận nhập học, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.

Trước thực trạng trên, người dân, đặc biệt là thí sinh và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các thông báo trúng tuyển, học bổng hoặc yêu cầu chuyển tiền được gửi qua mạng xã hội, email, ứng dụng nhắn tin từ các tài khoản không xác thực. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu khi chưa kiểm chứng nguồn tin.

Khi nhận được các thông báo liên quan đến tuyển sinh hoặc học bổng, người dân cần chủ động đối chiếu thông tin trên các kênh truyền thông chính thức của cơ sở giáo dục hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà trường để xác minh. Đồng thời, nếu phát hiện các tài khoản, website hoặc văn bản có dấu hiệu giả mạo, cần lưu giữ chứng cứ và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Nguồn: https://vtv.vn/canh-bao-gia-mao-giay-bao-trung-tuyen-dai-hoc-100260809150519268.htm