Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác năng lượng, phát triển dự án Nghi Sơn

Tiếp lãnh đạo Công ty Idemitsu Kosan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh ý nghĩa của dự án Nghi Sơn, đồng thời đề nghị tăng cường hợp tác năng lượng và đầu tư xanh tại Việt Nam.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Chiều 12/6/2026, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp ông Atsuhiko Hirano, Giám đốc đại diện kiêm Phó Chủ tịch Công ty Idemitsu Kosan.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Hirano diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao và Thủ tướng Takaichi Sanae vừa có chuyến thăm Việt Nam rất thành công (5/2026), cùng Lãnh đạo Việt Nam nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nỗ lực của Công ty Idemitsu Kosan trong việc triển khai hoạt động đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt trong vai trò bên Góp vốn của Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP); đề nghị tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng xanh, trong đó nhân rộng mô hình sản xuất viên nén năng lượng xanh Idemitsu tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Ông Hirano cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do tình hình ở Trung Đông và eo biển Hormuz bị đóng, Việt Nam và các nước Đông Nam Á thiếu dự trữ dầu và nguồn cung dầu thô bị hạn chế, việc tăng cường hợp tác năng lượng rất quan trọng; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo nguồn cung dầu thô cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và mở rộng đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, trong đó có năng lượng xanh và sản xuất các sản phẩm tinh chế từ dầu thô.

Bày tỏ vui mừng trước tiến triển khả quan của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khi nguồn dầu thô trước mắt đã được đảm bảo, giúp Nhà máy được vận hành 100% công suất và bắt đầu có lãi trong quý 1/2026, ông Hirano cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc vận hành hiệu quả, đảm bảo nguồn cung dầu thô, mang lại lợi nhuận cho các bên.

Nhấn mạnh dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một trong những dự án hợp tác kinh tế trọng điểm của hai nước, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Việt Nam và được Lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm, đặc biệt Thủ tướng Takaichi Sanae đã cam kết hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị công ty Idemitsu Kosan tiếp tục phối hợp chặt chẽ các bên góp vốn hỗ trợ cung cấp dầu thô bảo đảm vận hành ổn định, tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền hoạt động và phát triển chuỗi giá trị gia tăng cho dự án./.

Theo TTXVN