Việt Nam nằm trong top các quốc gia xem video AI “rác” nhiều nhất thế giới

Nghiên cứu mới nhất của nền tảng sáng tạo nội dung Kapwing (Mỹ) cho thấy 21-33% nội dung trên YouTube có thể chứa các video AI rác rưởi hoặc vô nghĩa. Theo báo cáo, Việt Nam đứng thứ 10 thế giới về tiêu thụ nội dung “rác” do AI tạo ra (AI slop) trên YouTube và thứ 15 về số người đăng ký các kênh này.

Ảnh: Kapwing.

Theo báo cáo “AI Slop Report: The Global Rise of Low-Quality AI Videos” của Kapwing, trong bối cảnh tranh luận về giá trị sáng tạo và đạo đức của việc sử dụng AI để tạo video vẫn đang diễn ra sôi nổi, người dùng đang nhận được những kết quả thú vị từ công cụ này. Tuy nhiên, nhiều nhà sáng tạo nội dung đang lợi dụng sự mới lạ của AI, sử dụng những công cụ này để tạo ra một lượng lớn video có nội dung “rác”.

Nổi bật trong số này là các video AI Slop (nội dung cẩu thả, chất lượng thấp được tạo ra bằng các ứng dụng tự động) và Brainrot (video được tạo bằng AI có nội dung vô nghĩa, chất lượng thấp, làm xói mòn trạng thái tinh thần hoặc trí tuệ của người xem).

Kapwing đã phân tích 100 kênh YouTube thịnh hành nhất tại mỗi quốc gia để đánh giá. Kết quả cho thấy, Hàn Quốc có số lượng người xem nội dung AI “rác” lớn nhất với tổng cộng 8,45 tỷ lượt xem. Tiếp đến là Pakistan với 5,34 tỷ lượt xem, Mỹ có 3,39 tỷ lượt xem. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có lượng xem nội dung AI “rác” cao nhất thế giới, với tổng cộng 1,69 tỷ lượt xem.

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có lượng xem nội dung AI “rác” cao nhất thế giới, với tổng cộng 1,69 tỷ lượt xem. Nguồn: Kapwing.

Đối với số liệu lượng người đăng ký, Tây Ban Nha dẫn đầu thế giới khi các kênh AI slop tại nước này thu hút tới 20,22 triệu người đăng ký. Tiếp đến là Mỹ với 14,47 triệu người và Brazil với 12,56 triệu người đăng ký. Việt Nam đứng thứ 15 toàn cầu với 4,37 triệu người đăng ký các kênh AI slop.

Việt Nam đứng thứ 15 toàn cầu với 4,37 triệu người đăng ký các kênh AI “rác”. Nguồn: Kapwing.

Theo đánh giá của Kapwing, lợi nhuận khổng lồ là nguyên nhân chính thúc đẩy sự bùng nổ của nội dung rác do AI tạo ra. Trong đó, kênh AI slop có nhiều lượt xem nhất thế giới là Bandar Apna Dost của Ấn Độ với 2,07 tỷ lượt xem. Kênh này ước tính kiếm được tới 4,25 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) mỗi năm. Kênh Three Minutes Wisdom (Hàn Quốc) có doanh thu ước tính hơn 4 triệu USD mỗi năm.

Sự bùng nổ của AI slop đang đẩy YouTube vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, AI tạo sinh được xem như cuộc cách mạng công nghệ. Mặt khác, các nhà quảng cáo sẽ cảm thấy thương hiệu bị mất giá trị khi xuất hiện trong những video “rác”, chất lượng thấp. Quan trọng hơn, nguy cơ từ các video “rác” do AI tạo ra là việc người dùng ngày càng tiếp cận theo cách bình thường hóa và xem như vô hại, từ đó dễ tin vào các nội dung này, đặc biệt là nội dung giả mạo.

