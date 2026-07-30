Viện kiểm sát Nhân dân hai cấp hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu

Chiều 30/7, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 và trao giải Cuộc thi “Ứng dụng AI trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình”.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh có 24 chi bộ trực thuộc, với tổng số 427 đảng viên. Trong bối cảnh khối lượng công việc sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy rất lớn, song Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo viện kiểm sát Nhân dân hai cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội, của ngành đề ra.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm; 1.861 vụ, 4.783 bị can trong giai đoạn điều tra; 1.191 vụ, 3.046 bị can trong giai đoạn truy tố; 100% vụ án, bị can truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng tội danh theo luật định. Viện kiểm sát Nhân dân hai cấp đã ban hành 12 kháng nghị phúc thẩm án hình sự và được tòa án chấp nhận, vượt 30% chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý viện kiểm sát Nhân dân hai cấp. Điều động, chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác, phát huy được năng lực, sở trường của đội ngũ kiểm sát viên, công chức. Công tác đánh giá cán bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, gắn đánh giá với quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề được duy trì nền nếp, đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém, đi sâu phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo viện kiểm sát Nhân dân hai cấp hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng và hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành...

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Đình Tiến.

Nhân dịp này Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Đình Tiến, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trao giải cho các cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi “Ứng dụng AI trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình”.

Cũng tại hội nghị, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Ứng dụng AI trong kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 7/7/2026, thu hút 224 thí sinh là lãnh đạo quản lý, kiểm sát viên, công chức của 13 viện kiểm sát Nhân dân khu vực tham gia.

Thông qua cuộc thi nhằm chủ động chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghiệp vụ kiểm sát. Căn cứ vào kết quả chấm điểm của các bài thi, ban giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho 11 thí sinh có bài thi xuất sắc. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Đỗ Đức