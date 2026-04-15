Việc xác thực thuê bao di động 2026 khác gì với đợt chuẩn hóa dữ liệu năm 2023?

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực từ 15/4 với điểm mới là VNeID là công cụ hỗ trợ kiểm tra lại các SIM đang đứng tên.

Ngày 15/4/2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

So với đợt chuẩn hóa dữ liệu năm 2023, chiến dịch xác thực thuê bao di động năm 2026 theo Thông tư 08 có sự chuyển đổi rõ rệt về cách tiếp cận và vai trò của người dùng.

Chuẩn hóa dữ liệu cũng là một nội dung quan trọng trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW, điểm khác biệt cốt lõi của đợt chuẩn hóa dữ liệu lần này là từ “chuẩn hóa dữ liệu” sang “xác thực danh tính thực” gắn chặt với cơ sở dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Nhờ đó, quy trình trở nên đơn giản hơn cho người dùng nhưng lại tăng tính chính xác, minh bạch và khả năng loại bỏ SIM rác một cách triệt để, thay vì chỉ dừng ở việc làm sạch thông tin như giai đoạn 2023.

Minh Sơn - Vietnamplus

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/viec-xac-thuc-thue-bao-di-dong-2026-khac-gi-voi-dot-chuan-hoa-du-lieu-nam-2023-post1105003.vnp