Vì một nền nông nghiệp xanh – bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long

An Giang - Ngày 17/11/2025, tại Hợp tác xã Phú Nông Xanh (xã Vĩnh Điều), Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đã chính thức khởi động chương trình chiến lược “Hành trình xanh – Đất khỏe, Cây trồng khỏe”. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình xanh hóa nông nghiệp mà Bình Điền theo đuổi, gắn kết từ dây chuyền sản xuất tại nhà máy đến từng thửa ruộng của bà con nông dân.

GS.TS Nguyễn Bảo vệ - Phó chủ tịch hội đồng KHKT Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền Trình bày và tham luận tại hội thảo.

Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo ngành Nông nghiệp – Môi trường tỉnh An Giang, các nhà khoa học, khuyến nông địa phương và hơn 250 nông dân sản xuất lúa tiêu biểu của vùng ĐBSCL, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình ngay từ ngày đầu triển khai.

ĐBSCL – Vựa lúa lớn nhưng đất đang “ốm” dần

Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu giữ vai trò vựa lúa của cả nước, đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những mùa vàng là hàng loạt thách thức đang đè nặng lên sức khỏe của đất. Tình trạng chua hóa và thoái hóa hữu cơ diễn ra ngày càng nghiêm trọng do thâm canh kéo dài, nguồn phù sa giảm mạnh, rơm rạ tồn lưu gây ngộ độc hữu cơ. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn gia tăng và phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa – chiếm hơn 50% tổng phát thải của ngành nông nghiệp – khiến hệ sinh thái sản xuất lúa đứng trước nhiều rủi ro.

Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Công ty CP Phân bón Bình Điền tư vấn và giới thiệu giải pháp canh tác thông minh cho bà con nông dân.

Những “căn bệnh” của đất không chỉ làm giảm năng suất và chất lượng lúa, mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hàng triệu nông dân.

“Hành trình Xanh” – Con đường dài nhưng bền vững mà Bình Điền lựa chọn

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền khẳng định: “Hành trình Xanh không chỉ là một chương trình mà là cam kết dài hạn của Bình Điền trong việc cùng nông dân xanh hóa sản xuất lúa, hướng tới giảm phát thải và phát triển bền vững.”

Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng thành công của Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu mà Bình Điền đã kiên trì triển khai từ năm 2016. Triết lý xuyên suốt của chương trình là chuỗi giá trị: Đất khỏe - Cây trồng khỏe - Sản phẩm xanh - Tiêu dùng xanh, trong đó “Đất khỏe” được xem là điểm khởi đầu và cũng là yếu tố quyết định mọi sự thay đổi.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông trao tặng gói sản phẩm phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi và giải pháp kỹ thuật chương trình “Hành trình xanh - Đất khỏe - Cây trồng khỏe” cho nông dân.

Đầu Trâu Bio – Giải pháp công nghệ cho nền nông nghiệp xanh

Trọng tâm của chương trình là bộ sản phẩm Đầu Trâu Bio gồm Đầu Trâu Bio-Canxi, Bio Lúa 1 và Bio Lúa 2. Các sản phẩm đều ứng dụng công nghệ bọc áo vi sinh vật dạng bào tử tiên tiến, giúp vi sinh vật tồn tại bền bỉ trong điều kiện bất lợi và chỉ hoạt động khi gặp môi trường thích hợp.

Khi được đưa vào đất, hệ vi sinh có lợi trong sản phẩm giúp phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ; cải thiện pH đất, giảm chua phèn; tăng dung tích hấp thu để đất giữ dinh dưỡng tốt hơn và điều chỉnh cân bằng Ca/Mg giúp phục hồi sức khỏe đất. Nhờ đó, nông dân có thể giảm lượng phân hóa học sử dụng, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Kết quả mô hình tại An Giang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực: pH đất tăng rõ rệt, lượng đạm nguyên chất giảm được khoảng 35 kg/ha, năng suất lúa tăng thêm 550 kg/ha và lợi nhuận bình quân tăng khoảng 8,5 triệu đồng/ha. Đây là những minh chứng thuyết phục cho thấy cải tạo đất không chỉ tốt cho môi trường mà còn mang lại giá trị kinh tế rõ rệt cho người nông dân.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông phát biểu tại buổi khởi động chương trình “Hành trình xanh - Đất khỏe - Cây trồng khỏe”.

Triển khai quy mô lớn – Lan tỏa tri thức canh tác bền vững

Trong vụ Đông Xuân 2025–2026, Bình Điền dự kiến tổ chức tối thiểu 50 hội thảo tại ĐBSCL, miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên, tiếp cận trực tiếp ít nhất 5.000 nông dân. Tại mỗi điểm hội thảo, chương trình sẽ lựa chọn những nông dân cùng đồng hành xây dựng để xây dựng mô hình trình diễn thực tế ngay trên đồng ruộng của họ. Từ các mô hình này, những câu chuyện thành công sẽ được ghi nhận và lan tỏa để nhân rộng trên phạm vi rộng hơn.

Chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến các vùng trồng lúa trọng điểm khu vực phía Bắc.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông (thứ 9, từ phải sang) và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nông dân được nhận gói sản phẩm phân bón Đầu Trâu Bio-Canxi và giải pháp kỹ thuật chương trình “Hành trình xanh - Đất khỏe - Cây trồng khỏe”.

Đồng hành cùng các đề án chiến lược của Chính phủ

“Hành trình Xanh” cũng là lời cam kết của Bình Điền trong việc phối hợp với Bộ NN&PTNT thực hiện các mục tiêu quốc gia: Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp Đề án giảm phát thải trong trồng trọt giai đoạn 2025–2035 Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đến năm 2050

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phân bón, Bình Điền đang tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất, góp phần kiến tạo nền nông nghiệp xanh, hiện đại và có trách nhiệm với môi trường.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp – nhà nước – nhà khoa học – hợp tác xã – nông dân chính là nền tảng tạo nên sức mạnh cho “Hành trình Xanh”.

Buổi lễ khép lại trong không khí phấn khởi. Nhiều nông dân bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ “đi tới nơi – làm tới chốn”, mang lại thay đổi thực sự trên cánh đồng, không chỉ ở An Giang mà ở toàn vùng ĐBSCL.

Bộ sản phẩm chủ lực cho chiến lược “Xanh hóa từ nhà máy đến ruộng vườn ” của Công ty CP Phân bón Bình Điền – Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 22

Hành trình gieo niềm tin và màu xanh cho đất lúa Việt Nam

Với “Hành trình Xanh”, Bình Điền tiếp tục khẳng định triết lý phát triển bền vững của mình:Muốn cây khỏe – phải bắt đầu từ đất khỏe. Muốn nông nghiệp bền vững – phải bắt đầu từ hôm nay.

Khởi đầu từ An Giang, “Hành trình Xanh – Đất khỏe, Cây trồng khỏe” không chỉ là một sự kiện, mà là lời cam kết mạnh mẽ rằng Bình Điền sẽ đồng hành lâu dài cùng nông dân trên con đường xanh hóa nền sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Hồng Phúc