Vì một mùa hè bổ ích cho thanh, thiếu niên

Để có nhiều trải nghiệm thú vị, học thêm các kỹ năng mới, nhiều học sinh đã lựa chọn các lớp nghệ thuật, thể thao, tham gia sinh hoạt hè tại địa phương... Đây là cơ hội để các em trang bị thêm kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và rèn luyện sự tự tin.

Lớp bóng đá tại Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm TDTT Hạc Thành.

Mùa hè này, Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm TDTT Hạc Thành thu hút trên 1.200 thiếu nhi, học sinh tham gia sinh hoạt, học tập ở 25 bộ môn thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, TDTT, công tác đội, kỹ năng. Bên cạnh các bộ môn truyền thống như: Thanh nhạc, đàn, múa, họa, Dance Kid, Khiêu vũ thể thao, Yoga Kid..., đơn vị còn mở thêm các lớp Robotics, nữ công gia chánh và đào tạo phóng viên nhí.

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết: “Các lớp học không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống, giải tỏa áp lực sau những ngày học tập mà còn là cơ sở để trung tâm phát hiện, tuyển chọn những em có năng khiếu nổi bật, thành lập các đội tuyển đại diện thiếu nhi của phường và của tỉnh tham gia các “sân chơi” lớn. Một trong những điểm nhấn nổi bật là đoàn thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa do Cung Văn hóa Thiếu nhi và Trung tâm TDTT Hạc Thành đại diện tham dự đã giành giải xuất sắc, nhận Bằng khen của Hội Đồng Đội Trung ương trao tặng tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026, tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng, đồng thời là cơ hội giao lưu dành cho những gương mặt tiêu biểu được tuyển chọn từ các câu lạc bộ năng khiếu của trung tâm”.

Những ngày đầu tháng 7, Nhà văn hóa phố Hàm Long, phường Hàm Rồng luôn rộn ràng tiếng cười vui của các em thiếu nhi vào mỗi buổi tối. Hơn 40 em nhỏ đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú như: Múa hát tập thể, trò chơi vận động, rèn luyện nghi thức đội... Em Lê Thị Loan, phố Hàm Long, phường Hàm Rồng chia sẻ: “Em rất thích tham gia sinh hoạt hè vì được các anh chị đoàn thanh niên của phố hướng dẫn cho chúng em chơi nhiều trò chơi và học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Những buổi sinh hoạt khiến kỳ nghỉ hè của em vui hơn và cũng giúp em hạn chế thời gian chơi điện thoại, máy vi tính”.

Anh Phạm Đức Đức, trưởng phố Hàm Long cho biết: “Bên cạnh các hoạt động vui chơi, khu phố còn phối hợp với đoàn thanh niên lồng ghép tuyên truyền nhiều kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng, tránh tai nạn thương tích, an toàn giao thông và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng... cho các cháu. Thông qua các trò chơi, tình huống thực tế giúp các cháu dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu hơn. Đồng thời, việc sinh hoạt hè tại khu phố cũng góp phần cùng với gia đình tạo nên một mùa hè bổ ích cho các cháu”.

Trong chiến dịch hè tại Thanh Hóa, 100% đoàn thanh niên các xã, phường tổ chức sinh hoạt hè định kỳ với các hoạt động văn nghệ, TDTT, trò chơi... Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai đồng bộ hoạt động hè với nhiều nội dung thiết thực như: Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em... Đồng thời, các cấp bộ đoàn tăng cường phối hợp với lực lượng công an, y tế, tư pháp và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền chuyên đề về kỹ năng tự bảo vệ, sơ cấp cứu, an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn, góp phần trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Lớp dạy bơi tại Trung tâm Thanh Thiếu nhi và Cộng đồng tỉnh Thanh Hóa.

Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè, Đoàn phường Sầm Sơn đã phối hợp với Trung tâm Thanh Thiếu nhi và Cộng đồng tỉnh Thanh Hóa tổ chức các lớp học hè miễn phí gồm: bơi, múa và võ dành cho học sinh trên địa bàn. Được triển khai từ đầu tháng 5 đến nay, chương trình đã thu hút gần 300 em học sinh tham gia học tập và rèn luyện. Không chỉ giúp các em phát triển năng khiếu, nâng cao sức khỏe và sự tự tin, các lớp học còn góp phần hình thành kỹ năng sống, tạo nên môi trường sinh hoạt hè an toàn, tích cực.

Bên cạnh đó, Đoàn phường còn phối hợp cùng Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí hè 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên người nước ngoài, lớp học ngoại ngữ không chỉ là cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập trong môi trường năng động, hiện đại.

Em Nguyễn Ngọc Linh, phường Sầm Sơn, cho biết: “Tham gia lớp học tiếng Anh, em không chỉ được học hỏi, khám phá, mà còn được chơi các trò chơi vui nhộn, bổ ích. Với em, mỗi buổi học là một bước tiến nhỏ trên hành trình chinh phục tri thức, giúp các em thêm tự tin, trưởng thành hơn”.

Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, những sân chơi hè ý nghĩa đang được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh, mang đến cho thiếu nhi một mùa hè vui tươi, bổ ích.

Bài và ảnh: Linh Hương