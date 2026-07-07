Vì lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp

“Miễn toàn bộ phí, lệ phí” khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh là nội dung mang tính đột phá trong Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND. Nhìn lại 1 năm thực hiện, Nghị quyết số 12 đã tạo ra một hướng đi mới và gửi đi thông điệp rõ ràng “chuyển đổi số phải vì lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, doanh nghiệp”.

Công chức Trung tâm PVHCC phường Hàm Rồng hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Việc miễn phí, lệ phí được áp dụng cho 42 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực là tài nguyên - môi trường, đất đai, hộ tịch, lao động - việc làm (đối với người nước ngoài), xây dựng, thể thao và đăng ký kinh doanh. Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh không chỉ “được lòng dân” mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Thanh Hóa trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Hàm Rồng cho rằng: “Muốn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì phải tạo được niềm tin, sự thuận lợi và quyền lợi cụ thể. Miễn phí là hình thức khuyến khích, còn cái gốc là phải thay đổi được cách làm cũng như thói quen của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Vì thế, Trung tâm PVHCC phường Hàm Rồng đã niêm yết công khai danh mục TTHC được miễn phí, lệ phí và tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức để đông đảo tổ chức, công dân được biết. Tại trung tâm, cán bộ, công chức luôn sẵn sàng hỗ trợ tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện, bảo đảm mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh, hiệu quả”.

Với nhiều giải pháp được triển khai đồng loạt, từ ngày 1/7/2025 - 1/7/2026, phường Hàm Rồng đã tiếp nhận 5.239 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp tiết kiệm hơn 72 triệu đồng tiền phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Chính sách miễn phí không chỉ giảm chi phí xã hội, mà còn gỡ bỏ những rào cản đã từng khiến người dân còn e ngại khi tiếp cận hành chính số. Chị Vũ Thị Hương, công dân phường Hàm Rồng cho biết: “Tôi đến thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Đây là thủ tục được miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Lần đầu thực hiện, vì chưa thành thạo công nghệ nên tôi được công chức trung tâm PVHCC phường hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tôi thấy cũng dễ thực hiện. Với thủ tục này, tôi có thể thực hiện ngay tại nhà vì không phải nộp phí, lệ phí”.

Theo anh Nguyễn Công Hưng, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Nông Cống “miễn toàn bộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến là khởi đầu, điều cần hơn nữa là nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở”. Từ quan điểm ấy, xã Nông Cống đã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, nắm chắc nghiệp vụ làm việc tại trung tâm PVHCC xã, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, bảo đảm việc nộp và giải quyết TTHC trực tuyến được nhanh chóng, chính xác. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, công chức trung tâm thường xuyên hỗ trợ những người già, người không thành thạo công nghệ... Các tổ công nghệ số cộng đồng cũng phát huy tốt vai trò “cầu nối công nghệ” trong hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Sau 1 năm thực hiện, xã Nông Cống đã tiếp nhận 2.907 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Trong đó, lĩnh vực hộ tịch 2.527 hồ sơ, 369 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 11 hồ sơ giấy phép lái xe giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 45 triệu đồng tiền phí, lệ phí.

Khi chi phí không còn là rào cản, người dân sẽ có động lực hơn để thay đổi thói quen từ “đi xin giấy tờ” sang “tự thực hiện dịch vụ”. Từ đó, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đồng thời giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của cán bộ, công chức. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị, từ ngày 1/7/2025 - 1/7/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 422.117 hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 140 tỷ đồng tiền phí, lệ phí.

Thanh Hóa là một trong những địa phương tiên phong trong việc miễn phí, lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, sự tham gia tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số tại Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Tố Phương