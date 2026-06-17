VETC mở rộng triển khai dịch vụ cứu hộ ô tô, cứu hộ giao thông 24/7 tại Thanh Hóa

Không khó để bắt gặp cảnh xe nằm bên lề quốc lộ giữa cơn mưa lớn hay tài xế loay hoay gọi cứu hộ lúc nửa đêm trên các tuyến đường liên tỉnh qua Thanh Hóa. Khi lượng ô tô ngày càng tăng và nhu cầu di chuyển đường dài trở nên phổ biến hơn, những sự cố như nổ lốp, chết máy hay hết bình ắc quy cũng xuất hiện thường xuyên hơn trước. Trong bối cảnh đó, các dịch vụ cứu hộ giao thông 24/7 đang trở thành “điểm tựa” cần thiết với nhiều tài xế, đặc biệt trên những hành trình dài qua các tuyến đường trọng điểm.

Mùa mưa và nỗi lo của người lái xe đường dài

Thanh Hóa là một trong những địa phương có mật độ phương tiện lưu thông lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Không chỉ người dân địa phương sử dụng ô tô nhiều hơn, đây còn là điểm trung chuyển quan trọng trên hành trình Bắc - Nam nên lượng xe khách, xe tải và xe cá nhân đi qua mỗi ngày rất lớn. Những tuyến như Quốc lộ 1A, cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 hay các tuyến kết nối đi Nghệ An, Ninh Bình gần như luôn duy trì mật độ phương tiện cao, đặc biệt vào cuối tuần hoặc dịp cao điểm du lịch.

Tuy nhiên, áp lực giao thông tăng lên cũng kéo theo nhiều tình huống phát sinh trên đường. Vào mùa mưa, chỉ một đoạn đường ngập hoặc mặt đường trơn trượt cũng có thể khiến xe gặp trục trặc bất ngờ. Không ít tài xế từng rơi vào cảnh xe chết máy giữa đường sau khi đi qua vùng ngập nước, hoặc phải dừng khẩn cấp vì nổ lốp khi đang di chuyển tốc độ cao. Điều khiến nhiều người ngại nhất là sự cố thường không xảy ra vào thời điểm thuận tiện. Có xe hỏng lúc tối muộn, có xe gặp vấn đề ở khu vực vắng người hoặc giữa tuyến đường liên tỉnh cách xa gara sửa chữa. Lúc đó, chuyện tìm được một đơn vị cứu hộ phản hồi nhanh gần như trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nỗi lo của tài xế khi xe hỏng dọc đường

Với nhiều người lái xe, trải nghiệm không thoải mái nhất không hẳn là hỏng xe, mà là cảm giác bị động khi xe gặp sự cố. Nhiều tài xế chia sẻ rằng họ từng phải ngồi hàng chục phút bên đường chỉ để tìm số điện thoại cứu hộ. Có trường hợp gọi nhiều nơi nhưng không ai nhận hỗ trợ vì khu vực quá xa hoặc thời điểm đã quá khuya. Thậm chí, một số người chấp nhận tìm và gọi một đơn vị bất kỳ trên mạng mà không biết trước mức phí hay chất lượng dịch vụ.

Tại Thanh Hóa, những tuyến có lượng xe lớn như khu vực phường Hạc Thành, phường Đông Quang, xã Hoằng Hóa hay các tuyến nối cao tốc Bắc – Nam thường phát sinh nhu cầu cứu hộ nhiều hơn khi thời tiết xấu. Không chỉ xe cá nhân, các phương tiện vận tải đường dài cũng thường gặp áp lực nếu xe hỏng giữa hành trình. Chỉ cần chậm hỗ trợ vài giờ, lịch trình giao hàng hoặc di chuyển có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy mà nhu cầu về một dịch vụ cứu hộ ô tô 24/7 có khả năng phản hồi nhanh, hỗ trợ rõ ràng và hoạt động xuyên suốt đang ngày càng tăng lên tại khu vực.

VETC Cứu hộ hướng đến hỗ trợ nhanh trên nhiều tuyến đường

Trong bối cảnh nhu cầu cứu hộ tăng mạnh, VETC Cứu hộ đang mở rộng hệ thống hỗ trợ trên nhiều tuyến đường trọng điểm tại Thanh Hóa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tài xế. Khác với mô hình cứu hộ nhỏ lẻ trước đây, hệ thống này hướng tới việc tiếp nhận và điều phối hỗ trợ nhanh thông qua tổng đài hoạt động 24/7. Khi có yêu cầu, hệ thống sẽ kết nối đơn vị phù hợp gần khu vực xảy ra sự cố để rút ngắn thời gian chờ. Dịch vụ hiện hỗ trợ nhiều tình huống như xe chết máy, nổ lốp, hết bình ắc quy, kéo xe về gara hoặc hỗ trợ kỹ thuật cơ bản tại chỗ. Với những tài xế thường xuyên di chuyển liên tỉnh, việc có đầu mối hỗ trợ xuyên suốt giúp hành trình trở nên yên tâm hơn đáng kể.

Hiện VETC Cứu hộ đang tăng cường hỗ trợ tại nhiều khu vực có lưu lượng xe lớn như phường Nam Ngạn, phường Đông Sơn, phường Sầm Sơn hay các tuyến kết nối Quốc lộ 1A và cao tốc Bắc - Nam. Đây đều là những khu vực thường xuyên có lượng xe di chuyển cao.

Điều người dùng cần không chỉ là “kéo xe”

Thị trường cứu hộ hiện nay đang thay đổi khá nhiều so với trước đây. Nếu trước kia cứu hộ chủ yếu là kéo xe về gara thì hiện tại, người dùng mong muốn nhiều hơn thế. Nhiều trường hợp tài xế chỉ cần hỗ trợ thay lốp, kích bình hoặc xử lý nhanh tại chỗ để tiếp tục hành trình thay vì phải kéo xe đi xa. Điều này đòi hỏi dịch vụ cứu hộ phải linh hoạt hơn và có khả năng hỗ trợ nhiều tình huống khác nhau.

Ngoài tốc độ phản hồi, yếu tố minh bạch cũng trở thành điều được người dùng quan tâm nhiều hơn. Việc biết trước quy trình hỗ trợ, thời gian dự kiến hay chi phí cụ thể giúp tài xế chủ động hơn khi gặp sự cố. Đặc biệt trên các tuyến đường lớn hoặc cao tốc, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Một sự cố kéo dài quá lâu bên đường có thể làm tăng nguy cơ va chạm hoặc ảnh hưởng đến lưu thông chung. Chính vì vậy, xu hướng hiện nay là ưu tiên những đơn vị có khả năng hỗ trợ nhanh, trực tổng đài liên tục và có quy trình xử lý rõ ràng.

Gia tăng nhu cầu cứu hộ xe chuyên nghiệp

Cùng với tốc độ tăng trưởng của thị trường ô tô, nhu cầu sử dụng dịch vụ cứu hộ ô tô Thanh Hóa được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không chỉ xe cá nhân, lượng xe vận tải, xe dịch vụ và phương tiện di chuyển liên tỉnh ngày càng nhiều khiến áp lực hỗ trợ giao thông cũng lớn hơn trước. Đặc biệt trong mùa mưa hoặc các giai đoạn cao điểm du lịch, những dịch vụ cứu hộ hoạt động 24/7 sẽ càng trở nên cần thiết hơn.

Trong bối cảnh người dùng ưu tiên sự nhanh chóng, an toàn và minh bạch, thị trường cứu hộ giao thông đang dần chuyển sang hướng chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Có thể thấy, dịch vụ cứu hộ hiện không còn đơn thuần là giải pháp xử lý sự cố mà đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm di chuyển của người dùng ô tô. Tại Thanh Hóa, khi nhu cầu đi lại của người dân tiếp tục tăng mạnh trên nhiều tuyến đường trọng điểm, những hệ thống cứu hộ hoạt động liên tục và có khả năng hỗ trợ nhanh sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thời gian tới.