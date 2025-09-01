Về thăm làng quê đáng sống

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, những vùng quê NTM như bừng lên sức sống mới rực sắc cờ, hoa... Thành tựu đó có sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Những mô hình “Nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh”, “vườn rau xanh, nhà sạch đẹp, chuồng ngăn nắp”, “Tuyến đường kiểu mẫu”... đã và đang tạo nên không gian đáng sống.

Tuyến đường kiểu mẫu thôn 4, xã Yên Ninh sạch đẹp, yên bình.

Tháng 5 và 6/2023 thôn Mỹ Quan (xã Hà Vinh, huyện Hà Trung cũ) nay là phường Bỉm Sơn được Hội LHPN tỉnh và cơ sở hội khảo sát, lựa chọn triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Hàng rào xanh”. Mô hình là một phần quan trọng trong phong trào XDNTM gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ông Bùi Văn Hùng, Tổ trưởng mô hình chia sẻ: "Việc triển khai mô hình ban đầu không dễ. Nhiều hộ dân e ngại vì không đủ điều kiện tham gia do nhà cửa xuống cấp, cảnh quan chưa sạch đẹp, một số hộ khó khăn về tài chính nên chưa hưởng ứng. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì vận động của chi hội phụ nữ và cán bộ thôn, sau đó người dân đã tích cực tham gia".

Chị Mai Thị Chiên (50 tuổi), chồng mất sớm, chị làm công nhân nên không có điều kiện cải tạo nhà cửa. Chi hội phụ nữ đã huy động hội viên, hàng xóm hỗ trợ gia đình chị dọn cỏ, trám vá tường, sơn sửa nhà cửa và sắp xếp lại cảnh quan. Sau hơn 3 tháng, gia đình chị được công nhận là 1 trong 12 hộ tiêu biểu đạt chuẩn.

Tham gia mô hình này có 12 hộ. Các hộ được hội viên góp công, góp sức, tư vấn kỹ thuật, huy động nhân lực đến thi công các hạng mục. Hội LHPN tỉnh hỗ trợ cây giống, bà con tự ươm và mua thêm để trồng tiếp. Đàn ông trong xóm tích cực kéo dây, đào hố, trồng cây, lắp đèn điện chiếu sáng ban đêm... mỗi người một việc và luôn hỗ trợ nhau thực hiện đạt các tiêu chí. Từ ngày 1/7/2025 thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, thôn Mỹ Quan đổi thành Tổ dân phố Mỹ Quan, thuộc phường Bỉm Sơn. Mô hình “Nhà sạch - Vườn đẹp - Hàng rào xanh” vẫn được duy trì và phát huy mạnh mẽ. Người dân Mỹ Quan hiểu rằng việc giữ gìn cảnh quan, môi trường không chỉ vì sạch đẹp mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống. Đến nay, mô hình có 12 hộ được công nhận đạt các tiêu chí và lan tỏa đến 23 hộ trong tổ. Các hộ tích cực trồng hoa, vệ sinh ngõ xóm và đề xuất những ý tưởng mới để làm đẹp thêm cảnh quan ở địa phương.

Về thôn 4 xã Yên Ninh, đi trên tuyến đường kiểu mẫu hơn 1km thỏa sức ngắm nhìn một bên cánh đồng lúa vàng, một bên là những ngôi nhà san sát kề nhau khang trang, vững chãi đủ thấy cuộc sống ấm êm của người dân nơi đây. Trưởng thôn 4 Nguyễn Văn Thông chia sẻ: Trước đây tuyến đường này rất nhỏ, đi lại khó khăn. Từ phong trào XDNTM, chi bộ nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và quyết tâm cải tạo, xây dựng tuyến đường trở thành kiểu mẫu, tạo điểm nhấn xanh cho thôn. Người dân chủ động góp công sức giải tỏa hành lang cây dại để lấy mặt bằng trồng hàng cau kết hợp cây mắt ngọc, hoa, tạo nên cảnh quan vừa xanh mát vừa đẹp mắt. Hàng tuần, các hộ thay nhau tưới, cắt tỉa.

Kế thừa thành quả đạt được trong XDNTM ở các xã cũ, ngoài phát triển kinh tế, các xã mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp vẫn tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Ngoài những hàng rào xanh, nhà sạch vườn đẹp, vườn rau xanh... toàn bộ các trục đường chính ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, phường đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh, các tuyến đường có rãnh thoát nước, trồng hoa, cây cảnh...

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về những vùng quê cách mạng ở các xã Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Yên Ninh, Thọ Lập... và các xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao như: Trường Sơn, Quảng Bình, Thọ Ngọc, Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Lập, Yên Định, Định Tân... cuộc sống ở đây khá thanh bình, yên ấm. Dọc các tuyến đường trung tâm của các xã có những hàng cây hoa ban, hoa giấy khoe sắc thắm, những thảm hoa rực rỡ sắc màu, đường liên thôn, liên xóm bê tông hóa sạch đẹp, thoáng đãng, lắp điện chiếu sáng. Đằng sau nhiều ngôi nhà khang trang là những mảnh vườn sạch, đẹp.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong XDNTM, ngoài kinh phí kích cầu của cấp trên, các địa phương chủ yếu vận động xã hội hóa xây dựng những tuyến đường hoa, cây xanh, đặt thùng đựng rác, bóng điện thắp sáng đường quê... tạo mỹ quan nông thôn; nhiều đơn vị ban hành nghị quyết, có cơ chế kích cầu, tổ chức các phong trào, cuộc thi... tạo động lực, khí thế thi đua quyết tâm cao thực hiện. Khi mô hình được hình thành, Nhân dân nhận thấy lợi ích nên nhiều hộ chủ động tham gia, tạo nên những “tấm thảm hoa”, “hàng cây xanh”, dãy nhà có hoa, có vườn ngăn nắp, sạch đẹp khiến ai đi qua cũng muốn dừng chân ngắm nhìn.

Những tín hiệu vui đang hiện hữu trong từng nếp nhà, mỗi con đường kiểu mẫu... tạo nên bức tranh đẹp của nhiều vùng quê đáng sống. Đây là thành quả trong quá trình XDNTM với bao công sức, tâm huyết của người dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà