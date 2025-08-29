Vạn sự khởi đầu nan

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đặt ra nhiều kỳ vọng lớn lao nhưng cũng không kém phần khó khăn cho cấp xã trong giai đoạn đầu thực hiện. Tại tỉnh Thanh Hóa, sau 2 tháng đi vào vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động thông suốt, song vẫn còn những khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan, đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) các xã, phường trong tỉnh đã và đang quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Tiến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Khó khăn đến đâu, tháo gỡ ngay đến đó

Phường Đông Tiến được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường: Đông Lĩnh, Thiệu Khánh và các xã: Đông Tiến, Đông Thanh, Thiệu Vân, Tân Châu, Thiệu Giao. Từ ngày 1/7/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Đông Tiến đi vào hoạt động phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Là phường có địa bàn rộng, dân số đông nên những ngày đầu vận hành trung tâm luôn rơi vào tình trạng quá tải, gây nhiều áp lực cho đội ngũ CBCC.

Để tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, phường đã bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại 2 địa điểm là UBND xã Thiệu Giao và UBND xã Đông Tiến cũ. Đây là những công sở mới được chỉnh trang, nâng cấp tương đối đồng bộ, đảm bảo điều kiện làm việc của CBCC và tiếp công dân. Cùng với việc đảm bảo hoạt động thông suốt của Trung tâm PVHCC, phường Đông Tiến còn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước mắt và lâu dài. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND phường Đông Tiến, cho biết: “Đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCC. Trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trên thực tế, cấp xã, phường là cấp gần gũi với cuộc sống thường ngày của người dân, trực tiếp thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân và doanh nghiệp. Đối với các xã, phường hiện nay có 1.065 nhiệm vụ, 444 bộ thủ tục hành chính. Quyền hạn và trách nhiệm của cấp xã mới được mở rộng, đồng nghĩa với khối lượng công việc lớn hơn và yêu cầu cao hơn. Đây vừa là thuận lợi, vừa là thách thức đối với đội ngũ CBCC mới tiếp nhận công việc, bắt buộc phải thích ứng trong tình hình mới, điều kiện mới.

Đối với những xã miền núi, địa hình rộng, cách trở, việc vận hành còn gặp nhiều khó khăn hơn. Với diện tích rộng hơn 115km2, có 12 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Thành Vinh khi đi vào vận hành gặp không ít khó khăn. Trong số 41 CBCC của xã thì có tới gần nửa ở xa gia đình. Trước thực trạng đó, xã đã bố trí nơi ăn, nơi nghỉ, sinh hoạt, nghỉ ngơi cho CBCC ở xa. Bên cạnh việc bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, xã thường xuyên động viên đội ngũ CBCC phát huy tinh thần trách nhiệm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho hiệu quả công việc.

Tích cực phục vụ Nhân dân

Sau 2 tháng vận hành, các địa phương đã đánh giá tình hình, nhận diện khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để hệ thống hành chính hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Xã Na Mèo không thuộc diện sáp nhập, nhưng sự thay đổi về vị trí công tác, phạm vi quản lý và tính chất công việc cũng gây xáo trộn tâm lý, đòi hỏi sự thích nghi nhanh chóng từ mỗi CBCC địa phương. Trao đổi với ông Đào Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Na Mèo, cho biết: Đội ngũ CBCC của xã là những người xung phong nhận nhiệm vụ trên địa bàn biên giới xa xôi của tỉnh. Xã có tới hơn 50% CBCC ở miền xuôi lên công tác. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, đội ngũ CBCC của xã đã đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ người dân. Trong điều kiện khó khăn, xã đã cố gắng đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ Nhân dân tốt nhất, như lắp đặt hệ thống quạt mát, Wifi miễn phí, bàn ghế ngồi chờ... Đội ngũ CBCC Trung tâm PVHCC xã chỉ có 3 người trực tiếp làm việc nên thường xuyên phải làm ngoài giờ hành chính để kịp thời giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho Nhân dân, doanh nghiệp.

Không chỉ ở xã Na Mèo, khắc phục mọi khó khăn, đội ngũ CBCC các xã vùng miền núi cao, biên giới trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tổ chức các hoạt động chính quyền địa phương đúng theo hướng dẫn của Trung ương một cách khoa học, bài bản. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang trở thành những trợ thủ đắc lực cho chính quyền cơ sở. Nhiều CBCC tuy đã lớn tuổi nhưng cũng chủ động học hỏi, sử dụng các công cụ số để giải quyết các công việc mới. Nhờ vậy, hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng và thông suốt.

Ở các xã, phường miền xuôi, với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ hơn đã lựa chọn, bố trí Trung tâm PVHCC ở những khu vực thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân. Đồng thời, trang bị máy móc, phương tiện hiện đại như máy lấy số thứ tự tự động, máy cảm ứng tra cứu thông tin, hệ thống kết nối mạng, bàn quầy tiếp nhận, máy tính.. để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của Nhân dân.

Hầu hết người dân đều tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục triển khai công việc ngày càng thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Minh Thúy