Văn nghệ quần chúng là “cầu nối” phát triển du lịch

Việc thành lập các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, mà còn là “cầu nối” quan trọng thúc đẩy hoạt động du lịch ở các địa phương.

Tiết mục văn nghệ của người dân xã Pù Luông thu hút đông đảo du khách đến xem, cổ vũ.

Vào mỗi buổi tối, tại các khu nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn xã Pù Luông, không khí lại trở nên rộn ràng, sôi động bởi tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng hát của các thành viên trong các CLB, đội văn nghệ biểu diễn phục vụ khách du lịch. Tham gia CLB văn nghệ sinh hoạt văn hóa dân gian xã Pù Luông đã nhiều năm và cũng quen thuộc với những buổi biểu diễn phục vụ khách du lịch, bà Hà Thị Huệ, Phó chủ nhiệm CLB, chia sẻ: "CLB có 67 thành viên tham gia sinh hoạt, ngoài việc tích cực sáng tác, biểu diễn phục vụ Nhân dân địa phương, chúng tôi còn tăng cường kết nối với các khu nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn để biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm... Các tiết mục văn nghệ chủ yếu liên quan đến đạo cụ cồng chiêng truyền thống, nhảy sạp, khua luống kết hợp với trang phục, âm thanh đặc sắc vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng về văn hóa vùng cao, lại vừa quảng bá nét đẹp của con người, vùng đất nơi đây”.

Nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo sức hấp dẫn cho du khách, hầu hết các khu nghỉ dưỡng, homestay ở xã Pù Luông đều đã tăng cường kết nối với các CLB, đội văn nghệ để biểu diễn phục vụ khách du lịch. Ông Hà Văn Hiếu, hộ làm homestay ở thôn Đôn cho hay: "Việc đưa các loại hình văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số vào phục vụ du khách đang là hướng đi được homestay của gia đình tôi chú trọng thực hiện. Bởi vậy, khi đến với homestay của gia đình, du khách không chỉ được trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, khí hậu trong lành, tham gia nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn mà khi đêm về du khách còn được giao lưu văn nghệ với bà con dân tộc thiểu số ở đây, cùng đốt lửa trại và thưởng thức các món ăn truyền thống. Từ các hoạt động đó, không chỉ để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của địa phương, mà còn là cách tạo thêm sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và giúp các thành viên của các CLB, đội văn nghệ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống".

Trên địa bàn xã Pù Luông hiện có 15 CLB, đội văn nghệ, thu hút đông đảo những hạt nhân tiêu biểu, nghệ nhân, người am hiểu về bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương tham gia. Các CLB, đội văn nghệ thường xuyên tập luyện và sáng tác, biểu diễn các tiết mục phục vụ khách du lịch. Để nâng cao chất lượng biểu diễn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ ngày càng cao của du khách, xã đã tích cực khuyến khích, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các CLB, đội văn nghệ hoạt động thường xuyên; tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên các CLB, đội văn nghệ với các nội dung như kỹ năng dàn dựng chương trình ca múa nhạc, kỹ năng sáng tác và trình diễn; khuyến khích các nghệ nhân, Nhân dân tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống, đặc sắc của địa phương...

Từ nhiều năm nay, những làn điệu dân ca, chèo truyền thống vẫn được các nghệ nhân và thành viên trong CLB hát dân ca và chèo làng Đông Môn (xã Tây Đô) gìn giữ và biểu diễn phục vụ Nhân dân, du khách. "CLB được thành lập từ năm 2020, quy tụ được gần 20 diễn viên, nhạc công am hiểu nghệ thuật truyền thống tham gia. Mặc dù các diễn viên, nhạc công chỉ là những nghệ sĩ “cây nhà lá vườn”, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, các thành viên trong CLB đã cùng nhau sáng tác, tập luyện nhiều làn điệu dân ca và chèo truyền thống với nội dung hấp dẫn phong phú để biểu diễn tại các di sản trên địa bàn xã như: đình làng Đông Môn, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ phục vụ cho du khách đến tham quan. Từ đó, không chỉ bảo tồn được nét văn hóa truyền thống mà còn góp phần tăng thêm sức hút du khách cho các di sản trên địa bàn" - bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhiệm CLB, cho hay.

Ông Trịnh Hồng Trầm, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Đô, cho biết: "Trên địa bàn xã hiện có khá nhiều CLB, đội văn nghệ quần chúng được thành lập và hoạt động hiệu quả, như CLB cồng chiêng váy Mường, CLB tuồng, CLB chèo... Mỗi CLB đều chứa đựng những giá trị văn hóa rất độc đáo không chỉ là một “kênh” nâng cao văn hóa tinh thần lành mạnh cho người dân, mà còn là “cầu nối”, quan trọng thu hút du khách về với địa phương. Để động viên, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ từ các CLB, hàng năm xã đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ theo từng chủ đề, sự kiện; cử cán bộ hỗ trợ các tổ, đội, CLB văn nghệ; tích cực mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về kỹ năng biểu diễn, sáng tác cho thành viên các CLB...".

Hiện nay, đa phần các thôn, bản trên địa bàn tỉnh đều thành lập được các CLB, đội văn nghệ, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật của quần chúng Nhân dân, mà còn gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống của địa phương và biểu diễn nhằm tăng sức hút du khách. Để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động hỗ trợ các CLB, đội văn nghệ kinh phí mua sắm trang phục, đạo cụ; thường xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan và giao lưu văn nghệ nhằm khơi dậy sự hào hứng cho các thành viên, tạo cơ hội cho các CLB, đội văn nghệ giao lưu học hỏi và nâng cao kỹ năng biểu diễn; xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao, mua sắm trang thiết bị như tăng âm, loa đài, xây dựng thêm sân khấu biểu diễn; gắn hoạt động văn nghệ quần chúng với phát triển du lịch nhằm tạo sức hấp dẫn du khách...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt