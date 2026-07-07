Vạn Lộc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) toàn diện, khi không gian mạng trở thành mặt trận quan trọng trong công tác tư tưởng, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận, tư tưởng không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để giữ vững trận địa truyền thông và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Xã Vạn Lộc tham dự hội nghị trực tuyến.

Xã Vạn Lộc hiện có 2.145 đảng viên sinh hoạt ở 50 tổ chức đảng trực thuộc (trong đó có 5 đảng bộ, chi bộ cơ sở, còn lại là các chi bộ trực thuộc). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đội ngũ làm công tác tư tưởng, lý luận của xã đã chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao năng lực số, khả năng thích ứng để chủ động định hướng dư luận, kiểm soát thông tin và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong môi trường số.

Ông Trần Hưng Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Vạn Lộc chia sẻ: “Yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phản biện sắc bén, mà còn phải thành thạo các kỹ năng số, kỹ năng truyền thông hiện đại, làm chủ công nghệ số để thích ứng với bối cảnh mới. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận của xã phải nhanh chóng nâng cao năng lực số, không chỉ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ sở, mà còn để chủ động định hướng dư luận, kiểm soát thông tin và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền”.

Do đó, ngay từ đầu tháng 7/2025 - khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Vạn Lộc đã bắt tay ngay vào việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ, máy móc, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận của xã Vạn Lộc luôn giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối trực tiếp để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong định hướng nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục các giá trị đạo đức tốt đẹp và xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc tại cơ sở.

Với vị trí làm việc sát dân, trực tiếp tiếp nhận các phản ánh, tâm tư của người dân, cũng như là cầu nối truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, vai trò của đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn này càng trở nên quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội để phát triển địa phương.

Là một người năng động, nhiệt tình, thành thạo các kỹ năng số để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân, anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Chi bộ thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc, cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tôi đã tự học các nền tảng số cơ bản như ứng dụng zalo, facebook, các ứng dụng ngân hàng, VNeID... để hướng dẫn lại cho người dân trong thôn thực hiện. Tôi nhận thấy rằng, dù ban đầu có nhiều người còn chưa quen với công nghệ, nhưng sau khi được hướng dẫn chi tiết và thực hành, người dân đã biết tận dụng các lợi ích mà công nghệ mang lại, giúp tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn giữa chi bộ và Nhân dân”.

Nhờ sự đồng thuận, tích cực triển khai phong trào, việc phổ cập kỹ năng số tại xã Vạn Lộc đã đạt nhiều kết quả tích cực. 100% cán bộ, công chức, viên chức của xã được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về CĐS, kỹ năng sử dụng các nền tảng số dùng chung, chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các phần mềm chuyên ngành.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã đưa nội dung CĐS và kỹ năng số vào sinh hoạt định kỳ; khuyến khích đảng viên chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau một năm thực hiện, nhiều nền tảng số dùng chung trong các cơ quan đảng và chính quyền được khai thác, sử dụng hiệu quả: Ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ xã Vạn Lộc đứng thứ 5 toàn tỉnh đạt 76,69%; 100% các đảng bộ, chi bộ được trang bị máy tính, mạng lan, wifi sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng; 100% cán bộ đảng ủy - HĐND - UBND, ủy ban MTTQ xã sử dụng phần mềm tác nghiệp các cơ quan đảng và phần mềm VNPT iOffice để tiếp nhận xử lý văn bản trên môi trường điện tử, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung; đẩy mạnh sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký số, từng bước hình thành môi trường làm việc số trong toàn hệ thống chính trị của xã; 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở chi bộ trực thuộc sử dụng hệ thống dichvucong.dcs.vn, hệ thống gqtthc.dcs.vn để thực hiện 4 thủ tục hành chính công của Đảng; 100% đảng viên nộp Đảng phí trên dịch vụ công; tiếp tục sử dụng và khai thác tốt mạng chuyên dùng tiếp thu các hội nghị trực tuyến từ Trung ương, tỉnh cũng như các văn bản mật...

Đối với Nhân dân, thông qua hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, hàng nghìn lượt người dân đã được hướng dẫn trực tiếp về sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sử dụng các ứng dụng y tế, giáo dục và ngân hàng số... Người dân ngày càng chủ động tiếp cận công nghệ, giảm dần tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ số.

Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Vạn Lộc Lê Văn Đức, cho biết: “Xác định CĐS phải bắt đầu từ con người, do đó xã Vạn Lộc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, “Mặt trận số”, “Chi hội phụ nữ CĐS”, “Gia đình số”, “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”... Đồng thời, quan tâm chỉ đạo triển khai đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ CĐS... Giúp bộ máy chính quyền xã vận hành linh hoạt, năng động và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bài và ảnh: Linh Hương