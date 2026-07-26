Thấm sâu và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Những ngày cuối tháng 7, đi đến xã, phường nào trên địa bàn tỉnh, chúng tôi cũng bắt gặp những việc làm thiết thực, trách nhiệm, nghĩa tình đối với người có công (NCC). Không nằm ngoài sự kiện ý nghĩa này, xã Quý Lộc cũng đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm với tình cảm và sự tri ân sâu sắc. Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCC và thân nhân NCC, xã Quý Lộc thường xuyên rà soát, lập hồ sơ các đối tượng, không để NCC nào không được hưởng các chính sách của Nhà nước.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Đông

Ông Nguyễn Thọ Chân, Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lộc, cho biết: “Hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã luôn được quan tâm bằng nhiều việc làm cụ thể. Những ngôi nhà được xây mới, những phần quà được trao tận tay, hay những lần thăm hỏi ân cần dịp lễ, tết... không chỉ mang đến điều kiện sống tốt hơn mà còn làm ấm lòng những người đã cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc”. Năm nay, ngoài trao tặng 681 phần quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo xã Quý Lộc đã đến thăm hỏi, trao tặng 24 suất quà cho NCC; trao 16 suất quà cho vợ liệt sĩ đã tái giá. Các tổ chức đoàn thể cũng có nhiều hoạt động tri ân; đoàn thanh niên xã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...”.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Thủy đã thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo đời sống cho NCC. Hiện nay, xã Cẩm Thủy có 358 NCC và thân nhân NCC đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Để chăm sóc sức khỏe cho NCC, cùng với cấp thẻ BHYT kịp thời, UBND xã đã rà soát, lập danh sách, đưa NCC đi nghỉ dưỡng tập trung theo quy định. Đặc biệt, để giúp NCC được an cư, việc hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách được xã quan tâm. Các chế độ thờ cúng liệt sĩ, chế độ ưu tiên trong giáo dục, tạo việc làm... cũng được xã thực hiện đúng theo quy định.

Những ngày này, xã Cẩm Thủy đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn vệ sinh nghĩa trang, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà cho NCC. Xúc động khi được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Văn Châu đến tặng quà, thương binh 4/4 Hà Ngọc Hòa, thôn Kìm, xã Cẩm Thủy chia sẻ: “Những năm qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vào những ngày lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo xã đều đến tặng quà, thăm hỏi đời sống và động viên chúng tôi gìn giữ sức khỏe. Tôi rất phấn khởi vì những cống hiến, hy sinh của mình luôn được địa phương ghi nhớ và trân trọng”.

Để tri ân những con người đã làm nên lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thanh Hóa luôn chăm lo và thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng”. Không dừng lại ở dịp 27/7, việc chăm lo luôn được Thanh Hóa thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho NCC. Đến ngày 30/6/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 1.142 căn nhà cho NCC và thân nhân NCC; đồng thời tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng có hoàn cảnh khó khăn. Một mái nhà mới được dựng lên, gửi trọn ở đó niềm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đến những NCC với cách mạng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cẩm Thủy tặng quà cho người có công với cách mạng.

Với quan điểm không để NCC đủ điều kiện mà không được thụ hưởng chính sách, Sở Nội vụ luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương rà soát, đối chiếu, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của NCC. Đến nay, Sở Nội vụ đã hoàn thành số hóa gần 383.000 hồ sơ NCC phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã nhập thông tin 62.819/63.542 hồ sơ NCC (đạt 98,86%), tiến tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về NCC theo lộ trình của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay trên 99,9% hộ gia đình NCC trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh Thanh Hóa bố trí hơn 44,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà cho 89.076 NCC và thân nhân NCC, tăng 1,6 lần so với năm 2025”.

Tháng 7 không chỉ là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là hành trình lan tỏa, tiếp nối mạch nguồn tri ân. Với chuỗi những việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, để truyền thống tri ân mãi mãi được gìn giữ và phát huy.

Bài và ảnh: Tố Phương