Yên Thọ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng hành động thực tiễn

Với quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Yên Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Xã Yên Thọ đẩy mạnh phát triển cây riềng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã Yên Thọ đã quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Để chuyển hóa lý luận thành hành động, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách từng chi bộ, lĩnh vực. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã Yên Thọ đã chủ động ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo từng quý và năm. Trong đó, công tác chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm quốc phòng- an ninh. Trên lĩnh vực kinh tế, xã tích cực vận động Nhân dân mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, xã đang duy trì ổn định vùng nguyên liệu sắn, cây riềng, dong riềng; đồng thời tập trung phát triển các cây thế mạnh như đào, quất cảnh và hoa tại các thôn Xuân Thọ, Phúc Đường; mở rộng diện tích cây ăn quả có múi tại các thôn Xuân Sơn, Xuân Lạc, Yên Lạc...

Cùng với phát triển kinh tế, xã Yên Thọ đang huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM theo chuẩn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, xã chú trọng phối hợp với các cấp, các ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm qua địa bàn như: đường từ xã Xuân Phúc (cũ) đi Nhà máy Đường Nông Cống; tuyến đường từ Quốc lộ 45 đi đường tỉnh 505B và cầu Khe Thùng. Các dự án này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng, tăng kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa. Bên cạnh đó, xã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và khu du lịch sinh thái; đồng thời phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN tại Cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Yên Thọ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở. Tính từ tháng 8/2025 đến nay, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 24/24 đơn, thư khiếu nại, phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, xã Yên Thọ đẩy mạnh ứng dụng cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Đây là một trong những khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, xã Yên Thọ đã tập trung hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực số, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức. Cùng với đó, xã đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giảm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Theo báo cáo của UBND xã Yên Thọ, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận 1.539 hồ sơ, giải quyết 1.521 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,8%; 18 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình đạt 100%. Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 97,5 điểm, xếp thứ 51/166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thọ cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, xã Yên Thọ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực, tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thông qua những hành động thiết thực, cụ thể".

Bài và ảnh: Hải Anh