Văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng cho sự phát triển của PC Thanh Hóa

Khi đất nước còn chìm trong khói lửa, Nhà máy Điện Hàm Rồng ra đời như ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và ý chí chiến thắng. Từng là “mục tiêu đỏ” bị kẻ thù đánh phá ác liệt với gần 8.000 quả bom trong giai đoạn 1965 – 1971, nơi đây đã trở thành biểu tượng kiên trung, bất khuất. Kế thừa truyền thống ấy, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) hôm nay không ngừng đổi mới, giữ vững kỷ luật, trách nhiệm và tận tâm phục vụ Nhân dân.

Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống

Tinh thần lao động hăng say, phát huy sáng kiến của công nhân Nhà máy Điện Hàm Rồng mang những giá trị to lớn, lan tỏa xuyên suốt qua nhiều thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa - Ảnh tư liệu

Kế thừa truyền thống ấy, PC Thanh Hóa hôm nay không ngừng đổi mới, giữ vững kỷ luật, trách nhiệm và tận tâm phục vụ Nhân dân. Tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, dám nghĩ dám làm đã trở thành bản sắc xuyên suốt các thế hệ. Hiện tại PC Thanh Hóa đang quản lý 891 km đường dây 110kV, 7.614 km đường dây trung áp và 13.124 km đường dây hạ thế; 31 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 2.237 MVA; 9.867 trạm biến áp phân phối (10, 22, 35kV) với tổng công suất 3.520 MVA. Trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh thu toàn Công ty đạt 82,3% kế hoạch, lợi nhuận đạt 94,3%. Nhiều Đội QLĐLKV có tiến độ đột phá như Quan Hóa đã hoàn thành vượt kế hoạch năm; Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn đều trên 80%. Bên cạnh đó, các dịch vụ mới tiếp tục phát huy hiệu quả, đáng chú ý dịch vụ lắp đặt, sửa chữa dây sau công tơ đạt kết quả nổi bật, chiếm khoảng 50% doanh thu đơn vị; dịch vụ quản lý vận hành thuê lưới điện, thí nghiệm, xây lắp, hotline, tư vấn giám sát... cũng góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Lãnh đạo bằng văn hóa – Dẫn dắt bằng giá trị

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa gặp mặt trao đổi, chia sẻ với gia đình, người thân của công nhân viên chức – người lao động về chủ đề “Làm việc an toàn – Về nhà an toàn”.

Ban lãnh đạo PC Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết “Trên dưới một lòng – Dọc ngang thông suốt”, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và hành động. Sự gương mẫu trong lời nói và việc làm của lãnh đạo trở thành điểm tựa tinh thần, khơi dậy trí tuệ, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn thể CBCNV. Nhờ đó, tập thể Công ty đã biến những thách thức thành cơ hội, kiên định vượt khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: “Con người chính là yếu tố then chốt quyết định thành công; văn hóa doanh nghiệp là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững”. Với tầm nhìn đó, Ban lãnh đạo kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục gìn giữ và phát huy 6 giá trị cốt lõi: “tiên phong – trách nhiệm – tận tâm – đổi mới – chuyên nghiệp – hiệu quả”. Đây không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mà còn là sức mạnh để xây dựng thương hiệu uy tín, khẳng định vị thế tiên phong của PC Thanh Hóa trong EVNNPC, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa và khu vực.

PC Thanh Hóa coi đào tạo, bồi huấn là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức thường xuyên nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, PC Thanh Hóa khen thưởng, động viên con em CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, đồng thời hỗ trợ các cháu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dừng lại ở nội bộ, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động khuyến học trên địa bàn tỉnh, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.

Mỗi CBCNV đều ý thức rằng kỷ luật là sức mạnh, làm việc đúng giờ, đúng quy định, an toàn trong thao tác và tận tâm trong phục vụ khách hàng. PC Thanh Hóa thực sự là “ngôi nhà thứ hai” nơi gắn kết, sẻ chia và hợp tác.

Hằng năm, PC Thanh Hóa tổ chức gặp mặt khen thưởng, động viên con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập.

Công ty đặc biệt quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo an toàn lao động, hỗ trợ công nhân khó khăn, đồng thời duy trì phong trào văn hóa, thể thao, giao lưu học hỏi. Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể thường xuyên đồng hành qua các hoạt động thiết thực như điều dưỡng, bữa cơm công đoàn, thăm hỏi, động viên kịp thời. Nhờ đó, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, tạo động lực để tập thể vững mạnh.

Với PC Thanh Hóa, an toàn không chỉ là quy định mà đã trở thành chuẩn mực văn hóa. Thói quen “nghĩ về an toàn trước khi hành động” được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành bản chất công việc hằng ngày. Chính sự quan tâm đến con người, kết hợp với xây dựng văn hóa an toàn đã tạo nên nội lực, dựng hàng rào bảo vệ cho bản thân, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng.

Khách hàng là trung tâm của sự phát triển

PC Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và liên tục cung cấp điện cho khách hàng.

Năm 2025 là năm bản lề để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PC Thanh Hóa đã đề ra. Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, PC Thanh Hóa tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tư hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát phụ tải, tối ưu vận hành.

Công nhân Đội Quản lý Điện lực khu vực trực thuộc PC Thanh Hóa trực tiếp tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Riêng từ đầu năm 2025, PC Thanh Hóa triển khai 55 dự án, gồm: xây dựng, cải tạo 388 trạm biến áp phụ tải; 721 km đường dây trung thế; 448 km đường dây hạ thế; lắp đặt 100 máy cắt điều khiển từ xa. Đầu tư này giúp nâng cao chất lượng điện áp, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đồng thời giảm thiểu tối đa khách hàng mất điện khi xảy ra thiên tai.

Cùng với đó, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng: từ tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố đến tương tác trực tuyến qua Website, Fanpage, ứng dụng CSKH. Những đổi mới này nâng cao sự hài lòng, minh bạch và niềm tin của khách hàng.

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tinh thần của PC Thanh Hóa. Mỗi CBCNV vừa là người giữ lửa dòng điện quốc gia, vừa là đại sứ hình ảnh tận tâm, chuyên nghiệp, đoàn kết và sáng tạo. Tập thể PC Thanh Hóa tiếp tục xây dựng doanh nghiệp an toàn – hiệu quả – văn hóa, xứng đáng với sứ mệnh “Thắp sáng niềm tin”, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

