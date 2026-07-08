Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Đúng tuyến, đúng thời gian

Việc tỉnh Thanh Hóa ban hành các quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là điều phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Đây còn là giải pháp thiết thực góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt là đối với khu vực đô thị vốn là những nơi phát sinh lượng CTRSH lớn.

HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn yêu cầu các lái xe chấp hành lộ trình và thời gian vận chuyển CTRSH.

Theo quy định, phương tiện vận chuyển CTRSH được phép vận chuyển trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngoại trừ các tuyến đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế phương tiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian được phép vận chuyển trên các tuyến đường trong đô thị từ 19h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, hoặc trừ các khung giờ cao điểm. Các phương tiện vận chuyển chất thải chỉ đi qua đô thị, không thực hiện tập kết, thu gom hoặc trung chuyển chất thải được phép hoạt động 24/24 giờ hằng ngày trên các đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng đi qua khu vực đô thị. Thực hiện quy định này, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể.

Hạc Thành là phường trung tâm của tỉnh, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn, khoảng hơn 200 tấn/ngày đêm. Điều này tạo áp lực không nhỏ đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của phường. Được UBND phường giao nhiệm vụ quản lý lĩnh vực môi trường, phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị đã thực hiện nhiều biện pháp thực hiện các quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển CTRSH. Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong hoạt động vận chuyển CTRSH đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hạc Thành thường xuyên rà soát, tham mưu UBND phường chỉ đạo tổ chức giao thông phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển CTRSH. Trường hợp phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông, phòng chủ động tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt.

Chị Vũ Thị Thu Hằng, chuyên viên phụ trách môi trường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hạc Thành cho biết: “Phòng yêu cầu các đơn vị dịch vụ công ích xây dựng kế hoạch bố trí phương tiện, nhân lực phù hợp để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động của các phương tiện vận chuyển, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Với sự chỉ đạo của UBND các phường, các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn đô thị đã nghiêm túc chấp hành quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển. HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn hiện đảm nhận vận chuyển gần 70 tấn CTRSH mỗi ngày đêm tại một phần địa bàn các phường Hạc Thành, Đông Tiến và Đông Quang. HTX bố trí 8 xe ép rác chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu vận chuyển từ các điểm tập kết đến khu xử lý; đồng thời yêu cầu lái xe thực hiện đúng lộ trình, thời gian vận chuyển và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố nếu xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, lái xe của HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn cho biết: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; bảo đảm phương tiện không để rò rỉ, rơi vãi chất thải trong quá trình vận chuyển và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi tham gia giao thông”.

Hiện nay, do Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam tạm dừng tiếp nhận CTRSH, một số phường trên địa bàn TP Thanh Hóa cũ, trong đó có phường Hạc Thành, phải vận chuyển rác về khu xử lý chất thải Nghi Sơn theo chỉ đạo của tỉnh. Quãng đường vận chuyển xa và thời gian tiếp nhận rác kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị vận chuyển.

Các địa phương, đơn vị vận chuyển mong muốn Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam sớm hoàn thiện công nghệ, nâng công suất tiếp nhận, xử lý rác để hoạt động ổn định. Trong thời gian chờ khắc phục, các phường chỉ đạo đơn vị thu gom tăng cường vệ sinh tại các điểm tập kết, trung chuyển và huy động tối đa phương tiện nhằm hạn chế tình trạng rác ùn ứ.

Bài và ảnh: Lan Anh