Vai trò của MTTQ xã Như Thanh trong giám sát, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được MTTQ xã Như Thanh thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được các cấp có thẩm quyền xem xét trả lời hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cử tri xã Như Thanh tham gia ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Chứng kiến buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào cuối tháng 2/2026, chúng tôi nhận thấy hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác và chương trình hành động rất thiết thực của các ứng cử viên. Đồng thời cử tri cũng bày tỏ những băn khoăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn mong muốn các ĐBQH khi trúng cử tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân tới Quốc hội. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị được MTTQ xã phân công ghi chép đầy đủ, chính xác để phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ xã phân loại, tập hợp theo từng nhóm vấn đề như: lĩnh vực hành chính công và cải cách thủ tục hành chính; cơ chế tài chính - ngân sách cho cấp xã; lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực ngành sư phạm...

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thời gian qua MTTQ xã Như Thanh đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong khi đó, việc nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền được MTTQ xã thực hiện chủ động, tích cực, đi vào nền nếp, chất lượng. Ngoài ra, MTTQ xã cũng tăng cường cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình tư tưởng của cử tri và Nhân dân, nắm bắt thông tin trực tiếp từ người dân, qua đội ngũ cán bộ và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng... Các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của Nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản...

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, MTTQ xã Như Thanh cũng tăng cường thực hiện giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ phối hợp với thường trực HĐND cùng cấp tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân. Nhờ vậy, các kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được giải quyết nhanh hơn. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Như Thanh Nguyễn Xuân Hòa cho biết: "Để công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình Nhân dân ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả, thời gian tới MTTQ xã Như Thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thông qua phản ánh của MTTQ. Đồng thời, thực hiện đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Mặt khác, tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do MTTQ chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết".

Bài và ảnh: Quốc Hương