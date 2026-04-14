Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong phối hợp với cơ quan dân cử

Thời gian qua, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH, HĐND các cấp, đồng thời chú trọng công tác giám sát việc trả lời, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với những vấn đề cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đại biểu HĐND xã Như Thanh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, MTTQ xã Thanh Kỳ đã phối hợp với thường trực, các ban của HĐND xã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND xã và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Trong đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ xã tổng hợp, phản ánh đến cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cùng với đó, MTTQ xã còn phối hợp với các ban HĐND thực hiện tốt vai trò giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các cơ quan có thẩm quyền. Đối với những kiến nghị chậm giải quyết, trả lời, MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND xã tiếp tục đề nghị chính quyền hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết, đảm bảo quyền lợi của cử tri và Nhân dân.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến MTTQ các cấp trong tỉnh về việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh trong xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc, MTTQ thống nhất với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại các kỳ họp, xây dựng phụ lục chi tiết ý kiến, kiến nghị kèm theo. Do đó, các ý kiến được tổng hợp đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh như vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản...

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, MTTQ các cấp cũng tăng cường thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Ở cấp tỉnh, tại phiên họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả tham gia giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chú trọng thực hiện việc giám sát trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề đối với các vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân của MTTQ các cấp. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân trên các lĩnh vực, nêu rõ những hiện tượng tiêu cực, bức xúc trong Nhân dân mới nảy sinh... để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và lãnh đạo cấp trên trực tiếp có biện pháp tuyên truyền, vận động, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nắm và tập hợp, phản ánh ý kiến của Nhân dân, tham gia vào hoạt động quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân... cũng được chú trọng hơn.

Bài và ảnh: Quốc Hương