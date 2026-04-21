Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh, HĐND, Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác tham mưu.

Trong hoạt động phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH tỉnh, Văn phòng chủ động tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động của Đoàn ĐBQH. Để phục vụ kỳ họp, Văn phòng chuẩn bị tài liệu đầy đủ, chu đáo và kịp thời; chủ động thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri; nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... của tỉnh để ĐBQH tham gia ý kiến trong các chương trình nghị sự của Quốc hội.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Văn phòng giúp Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật; tổ chức làm việc trực tiếp với một số cơ quan chuyên môn liên quan đến dự án luật để có những ý kiến chuyên sâu và sát thực tế. Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để góp ý vào các dự án như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi)...; chuyên đề về các vấn đề liên quan tới quyền lợi của người lao động với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau...

Đối với hoạt động giám sát, Văn phòng giúp Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, tập trung vào các vấn đề đang được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Văn phòng còn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phục vụ các ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo luật định. Tham mưu, phục vụ ĐBQH tỉnh tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Cùng với chỉ đạo tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu cho HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm. Trong đó, Văn phòng tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện hoạt động giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Tham mưu cho HĐND tỉnh tiến hành chất vấn tại các kỳ họp. Đặc biệt, đã phối hợp tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các chuyên đề giám sát và chuyên đề giám sát của các ban HĐND tỉnh. Sau giám sát, tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các kiến nghị; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát.

Ngoài ra, Văn phòng đã tham mưu ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri cụ thể và có những cải tiến về nội dung, hình thức tổ chức hội nghị; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các địa phương tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Tham mưu tổng hợp đầy đủ, khoa học các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình các kỳ họp HĐND tỉnh, để giúp Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh trả lời đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành ở Trung ương, đã tham mưu chuyển đến Đoàn ĐBQH tỉnh để phối hợp chuyển các cơ quan Trung ương giải quyết, trả lời...

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu, phục vụ kịp thời, có chất lượng các hoạt động của Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, chủ động tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; phục vụ các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh. Mặt khác, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri; tham mưu triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định...

Để làm được điều đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và theo dõi tiến độ công việc; từng bước áp dụng các công cụ hỗ trợ quản trị công việc, theo dõi tiến độ nhiệm vụ, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nội bộ...

Bài và ảnh: Quốc Hương