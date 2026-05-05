Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, nỗ lực hoàn thành các mặt công tác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhằm bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hành của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác năm, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác. Trong quá trình tiến hành giám sát, ban đã chủ động kết hợp việc nghe báo cáo với đi kiểm tra thực tế tại cơ sở; giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; giám sát trực tiếp và toàn diện để có sự so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh để từ đó rút ra được những kết luận chính xác và đúng, khách quan. Các đợt giám sát không dàn trải, mà tập trung tới những nơi đang có vấn đề cần xem xét hoặc nơi tiêu biểu; tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác nhau để thu thập thông tin minh chứng, nhận diện, phân tích rõ cái được, cái chưa được. Kết thúc mỗi cuộc giám sát, đoàn giám sát đều có kết luận về các nội dung địa phương, đơn vị được giám sát cần thực hiện để khắc phục các hạn chế; kiến nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ban đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra của ban. Khảo sát một số nội dung phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh và các tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Sau các cuộc khảo sát đều có báo cáo kết quả khảo sát, trong báo cáo đã nêu đầy đủ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; kiến nghị đơn vị được khảo sát, các cơ quan có liên quan những nội dung cần chấn chỉnh, khắc phục, sửa đổi.

Cùng với công tác khảo sát, giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ban đã chủ động nắm bắt thông tin phục vụ công tác thẩm tra; đề nghị UBND và các cơ quan liên quan gửi báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và các tài liệu cần thiết có liên quan để phục vụ cho việc chuẩn bị và họp thẩm tra chính thức theo quy định. Để việc thẩm tra thực sự có chất lượng, các thành viên trong ban tích cực thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vấn đề cần thẩm tra và khai thác vấn đề từ nhiều nguồn thông tin có đối chiếu và kiểm chứng phù hợp với điều kiện đặc thù của tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, đảm bảo khi dự thảo được thông qua, đưa vào thực hiện nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân... Thông qua hoạt động thẩm tra, nhiều kiến nghị của ban được UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung ngay trong quá trình chuẩn bị hồ sơ trước kỳ họp nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn như: Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 3); thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2025...

Bước vào nhiệm kỳ mới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa bằng kế hoạch giám sát hằng quý, hằng tháng phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung giám sát những nội dung có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - ngân sách của tỉnh, những vấn đề bức xúc, dư luận cử tri quan tâm; khảo sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành theo chức năng và nhiệm vụ của ban. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát khoa học, có hiệu quả. Các kết luận khảo sát, giám sát đánh giá chính xác những mặt được và chưa được, kiến nghị những vấn đề xác đáng, yêu cầu cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị của ban, cần thiết tổ chức tái giám sát để đôn đốc thực hiện.

Bài và ảnh: Quốc Hương