Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, ngày 10/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của xã Xuân Du và Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn.

Đại diện lãnh đạo xã Xuân Du trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn trao ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức xã Xuân Du đã quyên góp được 292 triệu đồng và công nhân, viên chức, lao động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn quyên góp được 72 triệu đồng, nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn đã thông qua BIDV Chi nhánh Phú Yên trao 65 triệu đồng cho 130 hộ dân tỉnh Phú Yên (cũ) bị ảnh hưởng lũ lụt (mỗi hộ 500 nghìn đồng).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức xã Xuân Du và công nhân, viên chức, lao động Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn hướng về đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn.

Đồng thời khẳng định, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ kịp thời phân bổ, chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ đến các địa phương chịu thiệt hại, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phan Nga