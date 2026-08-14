Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào?

[REVIEW OCOP] Gối thổ cẩm thảo mộc Thăng Dung – món quà thơm hương núi rừng Pù Luông Review OCOP 19:00 13/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Không quá lớn, không quá cầu kỳ, nhưng chiếc gối thổ cẩm thảo mộc Thăng Dung lại gom trong minh khá nhiều chất liệu của Pù Luông: màu sắc thổ cẩm, hương thảo mộc và cảm giác thư giãn của một vùng núi trong lành. Chiếc gối thảo mộc nhỏ nhắn trở thành...

Hướng dẫn thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Review OCOP 17:05 13/08/2026 Theo Quyết định số 2742/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thủ tục hành chính liên quan đến đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện như sau: