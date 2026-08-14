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Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào?

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Điều 29 Nghị định 300/2026/NĐ-CP quy định cụ thể chế độ trợ cấp thôi việc, cách tính tiền lương và các trường hợp công chức không được hưởng trợ cấp.

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào?

Điều 29 Nghị định 300/2026/NĐ-CP quy định cụ thể chế độ trợ cấp thôi việc, cách tính tiền lương và các trường hợp công chức không được hưởng trợ cấp.

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào?

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thế nào?

Theo VOV

Từ khóa:

#Công chức #Thôi việc #Nghị định #Quy định #chế độ trợ cấp

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