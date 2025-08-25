Ưu đãi lan hồ điệp chào mừng khai giảng - Quà tặng sang trọng

Nhân dịp khai giảng, Siêu thị hoa lan hồ điệp Hà Nội triển khai chương trình ưu đãi lan hồ điệp đặc biệt với nhiều mẫu thiết kế đẹp mắt, giá cả hợp lý, phù hợp để tri ân và trang trí lớp học, phòng giáo viên hay khu vực lễ đài.

Dưới đây là danh sách các mẫu lan hồ điệp đang áp dụng ưu đãi mà bạn có thể tham khảo:

Chậu lan hồ điệp hồng nhẹ

Lan hồ điệp hồng là lẵng hoa chúc mừng ngày khai giảng vừa tinh tế, vừa ý nghĩa dành đến cho trường học trong dịp khai giảng. Những bông lan nở rộ với cánh hoa mềm mại, tươi sáng tạo nên một điểm nhấn nổi bật trong không gian học đường hoặc văn phòng.

Với thiết kế chậu gốm đơn giản nhưng tinh tế cùng sắc hồng dịu nhẹ, lan hồ điệp hồng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn gửi gắm lời chúc tốt đẹp, đồng thời tạo nên một không gian trang trọng và ấm cúng.

Mẫu chậu lan hồ điệp hồng nhẹ

Chậu lan hồ điệp tím

Chậu lan hồ điệp tím nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ và tươi mới. Những chùm hoa lan tím được xếp san sát, khoe sắc màu tươi sáng và đầy sức sống. Hoa được trồng trong một chiếc chậu gốm thanh lịch, cùng với những chiếc nơ xanh nhạt, trang trí theo kèm những chiếc lá cây xanh mướt tạo nên một tổng thể hài hòa, tinh tế.

Lan hồ điệp tím không chỉ nổi bật về sắc màu mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Màu tím là biểu tượng của sự quý phái, sang trọng và thành công. Đặc biệt, trong dịp khai giảng, chậu lan hồ điệp tím là món quà lý tưởng để tặng thầy cô, học sinh hoặc đối tác. Hoa lan hồ điệp mang thông điệp của sự tôn trọng, lòng biết ơn và những lời chúc tốt đẹp cho một năm học mới đầy thành công.

Mẫu chậu lan hồ điệp tím

Chậu lan hồ điệp trắng

Ưu đãi lan hồ điệp chào khai giảng có mẫu lan màu trắng nhẹ nhàng và bắt mắt. Lan hồ điệp trắng mang lại sự thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho người nhận. Đây là một lựa chọn quà tặng không thể hoàn hảo hơn cho dịp khai giảng.

Lan hồ điệp vàng đậm

Chậu lan hồ điệp vàng được thiết kế tinh tế với những bông hoa nở rộ, sắc vàng tươi tắn nổi bật. Những nhánh hoa lan nhỏ xinh đan xen khéo léo cùng cây xương rồng nhỏ và các loại lá xanh tươi, tất cả được trồng trong chiếc bình gốm sứ có hoa văn nhẹ nhàng nhưng thanh thoát, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của hoa.

Lan hồ điệp vàng được biết đến như là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và thành công, là sự lựa chọn hoàn hảo để gửi gắm những lời chúc tốt đẹp trong dịp khai giảng, thể hiện sự trân trọng đối với thầy cô giáo và niềm hy vọng về một năm học mới thành công. Chúng phù hợp để đặt ở những không gian trang trọng như phòng hiệu trưởng, phòng giáo viên hoặc khu vực lễ tân của trường học, giúp tạo ấn tượng và mang lại không khí vui tươi, đầy hy vọng cho buổi lễ khai giảng.

Mẫu lan hồ điệp vàng đậm

Lan hồ điệp xanh táo

Chậu lan hồ điệp xanh táo tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với những bông hoa nở rộ có sắc vàng dịu nhẹ. Sự kết hợp tinh tế giữa các cánh hoa lan mềm mại và những nụ hoa đang hé mở mang lại vẻ đẹp đầy sự sống, giống như các thế hệ học trò đang nối tiếp nhau trưởng thành. Chậu cây được đặt trong chiếc bình gốm sứ có kết cấu độc đáo, với bề mặt nhám như tổ ong, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và sự tinh tế của từng bông hoa. Đặc biệt, phần lá xanh mướt tỏa ra xung quanh như tô điểm thêm sự tươi mới và sức sống cho không gian sống. Chậu lan hồ điệp màu xanh táo mix trầu bà kim cương hài hòa.

Lan hồ điệp xanh táo vừa là một món quà trang trí hoàn hảo vừa mang những ý nghĩa sâu sắc về sự thanh bình và may mắn. Đây là món quà tuyệt vời để tặng thầy cô, đồng nghiệp hay bạn bè trong những dịp đặc biệt như khai giảng hay chúc mừng thành công. Chậu lan hồ điệp xanh táo có thể đặt ở các không gian trang trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc sảnh lễ tân, nơi có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn và tạo bầu không khí nhẹ nhàng, ấm cúng.

Tận dụng ưu đãi lan hồ điệp chào khai giảng để để lựa cho lớp học, nhà trường những món quà tặng hay vật dụng trang trí vừa sang trọng, đẹp mắt lại giữ được sự tươi mới trong nhiều ngày. Đừng bỏ qua những chậu hoa gợi ý trên đây để có được buổi lễ khai giảng trọn vẹn, đầy ắp niềm vui để chào đón năm học mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi a, lan hồ điệp mừng năm học mới vui lòng liên hệ:

