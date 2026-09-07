Ươm những “hạt giống đỏ”

Xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ phường Sầm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp thực tiễn. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, từ cơ quan, đơn vị đến trường học và doanh nghiệp ngoài Nhà nước, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và góp phần lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn Đảng bộ.

Trung tâm Chính trị phường Sầm Sơn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú.

Ngay khi mô hình tổ chức bộ máy cơ sở đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sầm Sơn đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng tham mưu, ban hành văn bản, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhất là các chi bộ tổ dân phố sau sáp nhập. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được phân công phụ trách địa bàn trực tiếp xuống cơ sở, cùng cấp ủy rà soát nguồn, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, giúp các chi bộ cơ sở chủ động hơn trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Bên cạnh khối dân cư, phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được cấp ủy địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, cấp ủy đã rà soát, phân loại 6 doanh nghiệp có từ 3 đảng viên trở lên nhưng chưa thành lập tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy giao công đoàn phường làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận giữa chủ doanh nghiệp và người lao động; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đối với đoàn viên công đoàn, người lao động ưu tú trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, chi bộ tổ dân phố nơi cư trú chủ động phối hợp với công đoàn phường tiếp nhận, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, hoàn thiện hồ sơ kết nạp theo quy định.

Cùng với mở rộng nguồn, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị phường Sầm Sơn chủ động bố trí thời gian, lịch học khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, nhất là giáo viên, học sinh các trường THPT. Thời gian qua, trung tâm đã phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 300 học viên. Nội dung, phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, chú trọng liên hệ thực tiễn, qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức, xác định rõ động cơ phấn đấu và bồi đắp lý tưởng cách mạng.

Trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thị Lợi là một trong những đơn vị tiêu biểu của địa phương, nhiều năm duy trì hiệu quả việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp học sinh ưu tú vào Đảng. Thầy giáo Trịnh Ngọc Long, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hằng năm, đảng ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, chú trọng giáo dục truyền thống, phát hiện nguồn từ các phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp theo dõi, bồi dưỡng những học sinh ưu tú, có thành tích tốt để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bên cạnh đó, nhà trường tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thi đua, qua đó lựa chọn những nhân tố có ý thức rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thị Lợi đã bồi dưỡng, kết nạp 35 học sinh ưu tú vào Đảng”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và cách làm phù hợp thực tiễn, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn phường Sầm Sơn đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 8/2026, toàn phường đã kết nạp 130 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 86,6% kế hoạch năm. Kết quả này không chỉ góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, mà còn tạo nền tảng để các tổ chức đảng ở cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê