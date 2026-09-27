Cẩm Thủy đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xác định đưa nghị quyết vào thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã Cẩm Thủy đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đồng thời xây dựng các chương trình hành động gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xã Cẩm Thủy huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ông Lê Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, cho biết: Để cụ thể hóa nghị quyết, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thủy đã kịp thời ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo từng quý và hằng năm. Trong đó, công tác chỉ đạo tập trung quyết liệt vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo hướng hiện đại là khâu đột phá. Để thực hiện mục tiêu này, xã Cẩm Thủy đã và đang tích cực huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên xã với các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai các dự án trọng điểm như: Tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cẩm Thủy; nâng cấp Quốc lộ 217 kết hợp cầu Cẩm Thủy 2; nâng cấp Đường tỉnh 518B và tuyến đường tránh lũ đi xã Cẩm Vân qua cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương cũng đẩy mạnh nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường đô thị, đường liên thôn và trục thôn nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV. Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Thủy, năm 2026 xã đã phê duyệt 65 dự án, trong đó có 47 dự án chuyển tiếp, 18 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng. Những dự án này được hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển.

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xã Cẩm Thủy đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, địa phương đang tập trung tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao với quy mô lớn. Trong đó, xã quy hoạch các vùng chuyên canh rau an toàn, cây ăn quả tại các thôn: Đồng Nga, Cẩm Phong, Cẩm Ngọc. Bên cạnh đó, mô hình nuôi ong lấy mật cũng được đẩy mạnh tại các thôn: Ngọc Linh, Cẩm Phong, Cẩm Ngọc, Ngọc Thịnh; nuôi cá lồng ở các thôn: Đại Quang, Đại An, Cửa Hà, Phong Ý...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Cẩm Thủy luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở. Từ tháng 8/2025 đến nay, UBND xã đã tiếp nhận 132 đơn của công dân và giải quyết dứt điểm 117 đơn, thư khiếu nại, phản ánh của công dân, đạt tỷ lệ 88,6%; còn lại 15 đơn đang trong quá trình xác minh, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, xã Cẩm Thủy đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2026, UBND xã Cẩm Thủy đã tiếp nhận 10.544 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,42%, số hóa hồ sơ đạt 100%. Đặc biệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,45%, thanh toán trực tuyến đạt 99,94%.

“Thời gian tới, xã Cẩm Thủy tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực xã có tiềm năng lợi thế, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, ông Lê Văn Châu chia sẻ.

Bài và ảnh: Hải Anh