Phát huy vai trò, vị thế của mặt trận trong giai đoạn mới

Khẳng định vai trò cầu nối giữa “ý Đảng - lòng dân”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đổi mới tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, tăng cường đối thoại và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, hoạt động mặt trận ngày càng thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ các xã, phường tham gia hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân gắn với ứng dụng chuyển đổi số do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Lấy người dân làm trung tâm

Thực tiễn cho thấy, chủ trương chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia thực hiện. Vì vậy, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng đổi mới tuyên truyền, vận động; tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề Nhân dân quan tâm để phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ các cấp tổ chức 2.181 hội nghị giao ban nắm tình hình Nhân dân; gần 9.600 lượt đi thăm, nắm bắt trực tiếp tại khu dân cư. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số qua nhóm zalo “Ban Công tác mặt trận”, “Đội ngũ người có uy tín”, “Hòm thư Mặt trận số”..., từng bước xây dựng quy trình tiếp nhận, phản hồi kiến nghị 24/7 từ khu dân cư. Qua đó, tiếng nói của Nhân dân được phản ánh kịp thời hơn, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc thực tiễn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Cùng với lắng nghe Nhân dân, MTTQ các cấp phát huy vai trò tập hợp, huy động sức dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua. Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.286 căn nhà, tổng trị giá gần 20,6 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên các cấp vận động, phân bổ, trao 177.652 suất quà, trị giá hơn 103 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 159 nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 7,4 tỷ đồng.

Trong XDNTM, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, chỉnh trang kết cấu hạ tầng; ra mắt 1.350 mô hình tự quản ở khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân gắn với ứng dụng chuyển đổi số cho hơn 200 cán bộ chuyên trách MTTQ 166 xã, phường; ra mắt 9 mô hình phát triển kinh tế, tập huấn kỹ thuật cho 315 thành viên ban điều hành các mô hình.

Từ những việc làm thiết thực, mặt trận không chỉ huy động nguồn lực mà còn khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm của người dân, tạo nền tảng để xây dựng cộng đồng đoàn kết, đồng thuận.

Đổi mới để gần dân, sát dân

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Vì thế, MTTQ các cấp tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới hoạt động theo hướng sát cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Điểm nhấn là đổi mới phương thức lắng nghe Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 6 hội nghị triển khai Kế hoạch “Tháng nghe dân nói” cho MTTQ 166 xã, phường với 1.164 đại biểu tham dự; triển khai nền tảng “Mặt trận số” đến 100% xã, phường. Đến trung tuần tháng 9, toàn tỉnh tiếp nhận 173 kiến nghị, đã trả lời 170 kiến nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 1 hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, lao động; MTTQ các cấp tổ chức 20 cuộc đối thoại chính sách giữa cấp ủy với hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 20 đơn vị; 27 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nông dân; 52 hội nghị đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tập trung các vấn đề liên quan sau sáp nhập thôn, bản tại các xã, phường. Toàn tỉnh xây dựng 15 mô hình “Tháng lắng nghe ý kiến Nhân dân”, 338 mô hình “Gắn mã QR tiếp nhận ý kiến phản ánh của Nhân dân” tại khu dân cư. Trong 9 tháng, MTTQ các cấp tiếp nhận, giải quyết 269 đơn thư, tiếp 13 lượt công dân; các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở phối hợp hòa giải thành công 92 vụ việc mâu thuẫn ở địa phương.

Những kết quả trên cho thấy công tác mặt trận đang chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang lắng nghe, đối thoại, tiếp nhận và phản hồi; qua đó tạo thêm kênh để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương khẳng định: “Thời gian tới, MTTQ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, phát huy tốt hơn vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới”.

Bài và ảnh: Phan Nga