Quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, nhằm cụ thể hóa các nội dung, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa, kết nối đến điểm cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong toàn tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị gồm: - Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; - Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; - Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; - Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; - Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Đồng thời, quán triệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ nhau, tạo thành hệ thống định hướng quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt tại hội nghị lần này đều là những chủ trương mới, có nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác tư tưởng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là sau hội nghị phải nhanh chóng chuyển hóa các chủ trương của Trung ương thành những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; không dừng lại ở việc quán triệt, học tập nghị quyết, cũng không để việc triển khai chỉ thể hiện bằng văn bản, mà phải xác định rõ những việc cần làm, cách làm, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm và phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ. Khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời có cơ chế để cán bộ mạnh dạn đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và pháp luật. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền; những người có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, có sản phẩm, kết quả cụ thể phải được ghi nhận, đánh giá đúng; đồng thời phải có sự sàng lọc đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó tạo môi trường để cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; yêu cầu các cấp ủy phải xác định rõ công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; phải chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; tránh tình trạng học tập, quán triệt mang tính hình thức nhưng không tạo được chuyển biến trong thực tiễn.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương phải rà soát các chương trình, đề án, nhiệm vụ đang triển khai; xác định nội dung nào cần tiếp tục thực hiện, nội dung nào cần điều chỉnh, bổ sung và nội dung nào phải xây dựng mới.

Mỗi nghị quyết phải được cụ thể hóa thành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình và phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thước đo cuối cùng của việc triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết phải là kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vì vậy, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, lựa chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, quyết liệt tổ chức thực hiện, góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Minh Hiếu