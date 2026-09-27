Mường Lát đưa dịch vụ công đến gần người dân

Không phải mất thời gian đi lại, chờ đợi, người dân xã Mường Lát giờ đây có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại nhà văn hóa thôn, thậm chí được cán bộ hỗ trợ tận nhà nếu đi lại gặp khó khăn.

Tổ “Dịch vụ công lưu động” xã Mường Lát hỗ trợ người dân thôn Tén Tằn thực hiện TTHC.

Khi màn đêm buông xuống, nhà văn hóa thôn Tén Tằn lại sáng ánh điện. Không gian vốn quen với những cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng hôm nay được Tổ “Dịch vụ công lưu động” xã Mường Lát đến hỗ trợ người dân thực hiện TTHC. Máy tính mở sẵn, đường truyền được kết nối, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành (PVHCC) xã có mặt để hướng dẫn bà con. Người mang theo điện thoại thông minh, người cầm theo giấy tờ cần giải quyết, cán bộ ngồi bên cạnh hướng dẫn người dân từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến.

Ông Vi Văn Phiến, người dân thôn Tén Tằn chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi có việc liên quan đến giấy tờ, tôi thường đến trung tâm PVHCC để nhờ tư vấn và làm thủ tục. Nay nhờ có tổ “Dịch vụ công lưu động” đến tận nhà văn hóa thôn hướng dẫn định danh mức 2, BHYT và các thủ tục liên quan khác... nên thuận tiện cho người lớn tuổi như tôi. Giờ không cần phải đi xa, chỉ cần đến nhà văn hóa thôn là có thể giải quyết nhanh chóng nhiều TTHC”.

Mô hình tổ “Dịch vụ công lưu động” được tổ chức luân phiên trên địa bàn xã Mường Lát. Xã đã huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng ngay tại cơ sở như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, Công an xã, đoàn viên thanh niên, ban quản lý các thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, tạo thành mạng lưới hỗ trợ ngay tại thôn. Đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng ứng dụng công nghệ, đồng thời chủ động hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện TTHC.

Tại mỗi điểm, người dân được tổ công tác hướng dẫn tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, kích hoạt định danh điện tử VNeID, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả TTHC. Đối với người già, người khuyết tật không thể đến nhà văn hóa thôn, tổ công tác sẽ đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các TTHC, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận lợi nhất. Không chỉ hỗ trợ kê khai, hướng dẫn hồ sơ, cán bộ, công chức còn trực tiếp giải đáp những vấn đề người dân chưa rõ, hướng dẫn cách tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và những trường hợp chưa có khả năng tự thực hiện các thao tác trên môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Mường Lát, cho biết: Thông qua Tổ “Dịch vụ công lưu động”, không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết hồ sơ trước mắt mà còn hướng tới giúp người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách chủ động. Khi người dân thành thạo các nền tảng số, việc giải quyết TTHC sẽ nhanh hơn, minh bạch hơn, góp phần xây dựng chính quyền số ngay từ cơ sở”.

Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn mô hình Tổ “Dịch vụ công lưu động” tại xã Mường Lát đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ngay tại cơ sở, xây dựng chính quyền phục vụ và kiến tạo nền tảng để chuyển đổi số đi vào đời sống một cách thiết thực, bền vững.

Bài và ảnh: Khánh Linh