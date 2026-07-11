Ươm “mầm xanh” cho Đảng

Mỗi đảng viên mới được kết nạp không chỉ là sự bổ sung về lực lượng, mà còn là kết quả của cả một quá trình bồi dưỡng lý tưởng, rèn luyện và tạo nguồn từ cơ sở. Từ những học sinh tuổi 18 đến những đoàn viên, công nhân, quần chúng ưu tú ở khu dân cư, doanh nghiệp..., những “mầm xanh” của Đảng đang được chăm bồi bằng sự kiên trì và trách nhiệm của các cấp ủy. Sáu tháng đầu năm 2026, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kết nạp 6.246 đảng viên mới, đạt 77,1% kế hoạch năm.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 và Chi bộ 3, Đảng bộ Trường THPT Sầm Sơn.

Những ngày cuối tháng 6/2026, 13 học sinh ưu tú của Trường THPT Sầm Sơn đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến đầu tháng 7/2026, 14 gương mặt tiêu biểu của Trường THPT Tô Hiến Thành cũng chính thức được kết nạp Đảng. Với tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ, cùng sự giúp đỡ của thầy, cô giáo, các em học sinh đã tạo nên một thanh xuân tươi đẹp ở tuổi 18. Nhớ lại giây phút đứng dưới cờ Đảng tuyên thệ, em Ngô Thị Thảo, học sinh lớp 12B2, Trường THPT Tô Hiến Thành không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào: “Giây phút thiêng liêng đó, em sẽ không bao giờ quên. Với em, được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, của gia đình mà còn là động lực lớn thôi thúc em phấn đấu để trở thành người đảng viên tiêu biểu trong tương lai”.

Trong hành trình tạo nguồn phát triển Đảng, trường học đang trở thành một trong những “vườn ươm” giàu tiềm năng nhất. Với hơn 126.300 học sinh tại 106 trường THPT và 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục không chỉ đào tạo tri thức mà còn bồi dưỡng lý tưởng, phát hiện và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú cho Đảng. Nếu năm 2020, toàn tỉnh chỉ có 32 học sinh được kết nạp Đảng thì năm 2025 tăng lên tới 2.542 học sinh. Mỗi khóa học kết thúc lại có thêm nhiều gương mặt trẻ xuất sắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các em sẽ là những tấm gương sáng “truyền lửa” nhiệt huyết cho lớp trẻ học tập và noi theo.

Ở các địa phương, những buổi lễ kết nạp Đảng không chỉ là dấu mốc thiêng liêng đối với mỗi cá nhân, mà còn phản ánh sức sống của tổ chức đảng từ cơ sở. Từ chủ trương của Tỉnh ủy, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tiễn. Phường Hạc Thành là một trong những đơn vị triển khai bài bản, hiệu quả công tác này. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu và giải pháp thực hiện. Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Hạc Thành đã kết nạp được 485/550 đảng viên mới, đạt 88,1% kế hoạch năm.

“Để công tác phát triển đảng viên đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hạc Thành đã tập trung chỉ đạo phát triển Đảng theo khối đơn vị hành chính - sự nghiệp, khối trường THPT, khối doanh nghiệp và tổ dân phố. Cùng với giao chỉ tiêu cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trong chương trình công tác hằng quý, hằng năm đưa công tác phát triển đảng viên vào nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời lấy kết quả phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua và xếp loại đối với các tập thể, cá nhân liên quan”, ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng Ban xây dựng Đảng, phường Hạc Thành cho biết.

Khi nguồn phát triển Đảng trong thanh niên ngày càng thu hẹp, phường Sầm Sơn lựa chọn cách đi từ cơ sở. Các tổ chức đảng tập trung rà soát sinh viên tốt nghiệp trở về địa phương, đoàn viên, hội viên tiêu biểu, công nhân trong doanh nghiệp và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ để bồi dưỡng, tạo nguồn. Đồng thời, các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Riêng đối với khối trường học, việc tạo nguồn được thực hiện từ sớm. Những học sinh có thành tích học tập, rèn luyện tốt, đủ điều kiện theo quy định được đưa vào diện theo dõi, bồi dưỡng ngay từ năm lớp 10. Từ cách làm chủ động đó, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Sầm Sơn đã kết nạp được 103/150 đảng viên mới, bổ sung thêm những nhân tố trẻ cho Đảng.

Để xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu mỗi năm kết nạp 8.100 đảng viên mới trở lên. Để hoàn thành mục tiêu lớn này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu cụ thể cho ban thường vụ đảng ủy các xã, phường và các đảng ủy trực thuộc. Không chỉ dừng lại ở việc giao chỉ tiêu, định kỳ hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp số lượng đảng viên mới kết nạp, so sánh với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, từ đó phân tích thuận lợi, khó khăn và ban hành công văn đôn đốc, nhắc nhở đối với các đảng bộ chưa đạt kế hoạch. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã kết nạp được 6.246/8.100 đảng viên mới (đạt 77,1%). Mỗi đảng viên được kết nạp là thêm một “hạt giống đỏ” được gieo trên mảnh đất của niềm tin và trách nhiệm, để cùng xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh hơn.

Xây dựng Đảng luôn bắt đầu từ xây dựng con người. Mỗi đảng viên mới hôm nay sẽ là hạt nhân của tổ chức đảng ngày mai. Với sự quan tâm của các cấp ủy, sự kiên trì tạo nguồn từ cơ sở và khát vọng cống hiến của lớp trẻ, những “mầm xanh” trên quê hương Thanh Hóa sẽ tiếp tục được vun trồng, góp phần bồi đắp nguồn sinh lực mới để Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Tố Phương