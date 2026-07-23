Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thiên tai do biến đổi khí hậu, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển. Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả”, lực lượng biên phòng không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới mà còn trở thành điểm tựa của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Đồn Biên phòng Hải Hòa và ngư dân khống chế, dập tắt đám cháy trên tàu cá đang neo đậu tại cảng.

Tại các đồn biên phòng tuyến biển, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiểm đếm tàu thuyền, quản lý chặt chẽ số lượng lao động hoạt động trên biển, thông báo kịp thời diễn biến thời tiết để ngư dân chủ động phòng tránh. Trước khi bão đổ bộ, các đơn vị tổ chức hướng dẫn tàu cá vào nơi neo đậu an toàn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trong thời gian cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026, trên vùng biển Thanh Hóa xảy ra hai vụ việc liên quan đến tàu cá. Ngày 27/5, tàu cá TH-92188 TS xảy ra tai nạn lao động khiến máy trưởng Trần Tuấn Vũ bị dập gãy cẳng tay trái. Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã kịp thời điều động lực lượng cứu hộ, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn để cấp cứu. Sáng 1/6, tàu cá NA-90972-TS đang neo đậu tại cảng cá Hải Châu bất ngờ bốc cháy. Đồn Biên phòng Hải Hòa phối hợp với các lực lượng và người dân nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy, không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi cabin, máy tàu và toàn bộ ngư lưới cụ.

Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân, lực lượng biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự trên biển”. Cùng với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, lực lượng biên phòng còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản, bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, góp phần hình thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Song song với công tác tuyên truyền, BĐBP Thanh Hóa chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ. Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ năng cứu nạn trên biển, cứu người trong điều kiện sóng to, gió lớn; sử dụng thành thạo các phương tiện cứu sinh, thông tin liên lạc và thiết bị chuyên dụng. Các tình huống giả định được xây dựng sát thực tế, từ cứu hộ tàu cá gặp nạn, xử lý sự cố cháy nổ trên tàu đến cứu người bị nạn trong mưa lũ. Qua đó giúp lực lượng nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng giữa các đơn vị và rèn luyện bản lĩnh trong điều kiện khắc nghiệt. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng và chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xử lý các tình huống khẩn cấp.

Trong những năm qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh dầm mình trong mưa bão, có mặt tại những điểm xung yếu để cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã trở nên quen thuộc với người dân. Khi mưa lũ xảy ra, nhiều tuyến đường bị chia cắt, lực lượng biên phòng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống và thuốc men đến các khu vực bị cô lập. Cán bộ, chiến sĩ còn tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng biên phòng vẫn luôn bám địa bàn, sát cánh cùng người dân vượt qua khó khăn. Mỗi chuyến cứu hộ thành công không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030” của UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành lập 8 đội cơ động nhanh sẵn sàng chi viện thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thành lập 6 đội tìm kiếm cứu nạn trên biển; thành lập 11 đội thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực miền núi... Trong 6 tháng đầu năm, BĐBP tỉnh đã điều động 47 lượt phương tiện/169 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tích cực phòng, chống, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao, chúng tôi xác định phải luôn chủ động từ sớm, từ xa, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đồng thời giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới trong mọi điều kiện”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan