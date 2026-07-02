Ứng dụng robot thế hệ mới hỗ trợ phẫu thuật thành công vẹo cột sống ở người lớn

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm vừa thực hiện thành công ca đại phẫu chỉnh cong vẹo cột sống ngực cho một bệnh nhân là sinh viên 20 tuổi, bằng hệ thống robot thế hệ mới (Robot thế hệ thứ tư: Mazor X Stealth).

Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân bằng hệ thống Robot Mazor X Stealth Edition thế hệ thứ tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca phẫu thuật của bệnh nhân Trần.V.Q. là ca vẹo cột sống người lớn đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống Robot Mazor X Stealth Edition thế hệ thứ tư - công nghệ định vị và hỗ trợ phẫu thuật cột sống tiên tiến bậc nhất hiện nay. Trên toàn Đông Nam Á, Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cơ sở Linh Đàm là cơ sở y tế thứ tư sở hữu hệ thống tân tiến này, bên cạnh một bệnh viện tại Malaysia và hai bệnh viện tại Singapore.

Thành tựu này không chỉ đánh dấu bước ngoặt về công nghệ y khoa mà còn thắp lên hy vọng mới cho hàng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi tại Việt Nam.

Đây cũng là một trong những nội dung các bệnh viện ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào trong công tác điều trị theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Năm 15 tuổi, bệnh nhân Trần.V.Q. (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện những dấu hiệu cong vẹo cột sống đầu tiên. Ở độ tuổi xương khớp đang phát triển mạnh mẽ, những đường cong ấy không dừng lại mà âm thầm tiến triển thành nhóm vẹo người lớn với hai góc vẹo cấu trúc thực thể phức tạp. Q. hiện cao 1m86, nhưng căn bệnh quái ác khiến chàng sinh viên Học viện Ngân hàng luôn bị mỏi vùng thắt lưng khi ngồi lâu, dáng đi và tính thẩm mỹ bị ảnh hưởng rõ rệt.

Trực tiếp thăm khám và đánh giá toàn diện ca bệnh, Phó giáo sư Nguyễn Lê Bảo Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, cơ sở Linh Đàm nhận định tổn thương khu trú chính của bệnh nhân nằm ở vùng ngực, mức độ vẹo ở vùng lưng ở mức trung bình. Đối với một người bệnh chỉ mới 20 tuổi, việc lựa chọn phương án phẫu thuật không chỉ đơn thuần là nắn thẳng, mà phải tính toán đến chất lượng cuộc sống của họ trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Vì vậy, các bác sỹ đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn, chỉ can thiệp xử lý triệt để ở vùng cột sống ngực và cố gắng bảo tồn tối đa biên độ vận động vùng lưng cho bệnh nhân. Việc giữ lại sự linh hoạt tối đa cho một cơ thể trẻ là ưu tiên hàng đầu.

Phó giáo sư Nguyễn Lê Bảo Tiến phân tích, ưu điểm của hệ thống Robot Mazor X Stealth Edition thế hệ thứ tư so với các thế hệ cũ nằm ở khả năng tích hợp bản quyền giữa cánh tay robot thông minh tự hành và phần mềm định vị dẫn đường StealthStation theo thời gian thực. Ở thế hệ cũ, bác sỹ phải lập kế hoạch dựa trên phim chụp trước mổ, khi lên bàn mổ tư thế bệnh nhân thay đổi sẽ tạo ra sai lệch. Với Mazor X Stealth, ngay sau khi gây mê và đặt tư thế, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính trực tiếp tại phòng mổ để robot đồng bộ hóa lập trình trên cấu trúc xương thực tế, giảm thiểu độ di lệch xuống mức tối thiểu.

Ưu thế này là chìa khóa để các phẫu thuật viên hóa giải những dị tật cuống sống siêu nhỏ ở vùng vẹo lõm - nơi vốn bị teo nhỏ, dễ gây tổn thương tủy sống gây liệt hoặc đâm thủng động mạch chủ phía trước cột sống. Nhờ “mắt thần” định vị chính xác đường đi và kích thước vít, các bác sỹ đã mạnh dạn tăng kích thước và chiều dài của vít ở những vị trí hiểm hóc nhằm đạt độ vững chắc tuyệt đối.

Ngay sau khi hoàn thành, kết quả quét CT kiểm tra lại tại phòng mổ cho thấy toàn bộ các vị trí vít đều chính xác một cách tuyệt đối đúng như kịch bản giả lập ban đầu.

Thành công của ca phẫu thuật ứng dụng robot thế hệ mới này không chỉ mang lại diện mạo mới và cuộc sống tự tin cho bệnh nhân mà còn khẳng định vị thế của y học nước nhà khi làm chủ được công nghệ tiên tiến nhất, giúp người dân không còn phải tốn kém hàng tỷ đồng ra nước ngoài điều trị.

Phó giáo sư Nguyễn Lê Bảo Tiến cũng cảnh báo đến thế hệ trẻ cùng các bậc phụ huynh về bệnh lý cong vẹo cột sống. Cong vẹo cột sống học đường giống như một “sát thủ thầm lặng,” thường bắt đầu từ những biểu hiện lệch vai, nghiêng người tưởng chừng vô hại ở tuổi dậy thì. Nếu sự chủ quan của gia đình để bệnh âm thầm tiến triển đến tuổi trưởng thành, cột sống sẽ chịu những biến đổi cấu trúc thực thể cố tật, không chỉ tàn phá thẩm mỹ, gây mặc cảm tâm lý nặng nề trước ngưỡng cửa cuộc đời, mà còn chèn ép nội tạng và gây thoái hóa nghiêm trọng về sau.

Y học hiện đại có thể sửa chữa tổn thương, nhưng sự thấu hiểu và tầm soát sớm của gia đình mới là tấm khiên bảo vệ con trẻ tốt nhất. Vì vậy, các phụ huynh cần quan sát và chủ động tầm soát cột sống định kỳ cho con em mình từ lứa tuổi học đường để có những can thiệp kịp thời./.

Theo TTXVN