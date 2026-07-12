Ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng thủy sản

Hướng tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào nuôi trồng thủy sản. Nhiều mô hình nuôi tiên tiến bước đầu khẳng định hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường nuôi, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Diện tích nuôi tôm công nghệ cao của gia đình anh Nguyễn Danh Dương, xã Nga Sơn đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Với đường bờ biển dài hơn 100km cùng diện tích mặt nước lớn, Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, lợi thế tự nhiên mới chỉ là điều kiện cần; để xây dựng ngành thủy sản hiện đại, phát triển bền vững thì việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất mới là yếu tố quyết định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản đang trở thành xu hướng tất yếu. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều mô hình nuôi hiện đại như: nuôi tôm theo quy trình 2, 3 giai đoạn; nuôi tôm ứng dụng công nghệ biofloc; nuôi tôm trong nhà kính, nhà lưới theo quy trình tuần hoàn khép kín... Việc ứng dụng các thiết bị và phần mềm quản lý giúp người nuôi theo dõi, phân tích các chỉ số môi trường ao nuôi, điều chỉnh lượng thức ăn, mật độ nuôi phù hợp, từ đó kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm rủi ro, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Là một trong những hộ tiên phong phát triển nuôi tôm công nghệ cao, gia đình anh Nguyễn Danh Dương, thôn Hoàng Long, xã Nga Sơn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng vùng nuôi trên diện tích 7ha. Khu nuôi gồm khoảng 20 ao trong nhà kính, được trang bị đồng bộ hệ thống quạt nước, thổi khí inverter, cho ăn tự động, san tôm, thu hoạch tự động cùng hệ thống xử lý nước hiện đại.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, gia đình anh Dương còn thực hiện tích tụ đất đai, ứng dụng phần mềm IQC theo dõi các yếu tố môi trường, lượng thức ăn tiêu thụ, mức độ phát triển của tảo và tình trạng sinh trưởng của tôm nuôi. Nhờ đó, mọi biến động đều được phát hiện, xử lý kịp thời. Anh Dương cho biết: “So với phương thức nuôi truyền thống, áp dụng công nghệ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều lần. Mỗi năm nuôi 3 vụ, năng suất có thể đạt 80 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 20%”.

Thực tế cho thấy, ứng dụng công nghệ cao đang góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đối tượng được áp dụng công nghệ cao chủ yếu là tôm, với hơn 700ha nuôi thâm canh, năng suất bình quân đạt 18,5 tấn/ha/năm. Đây được xác định là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Cùng với đó, các vùng nuôi đang được định hướng phát triển theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 19.440ha nuôi trồng thủy sản. Trong đó, hơn 3.500ha đất nông nghiệp đã được tích tụ để phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, từng bước hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và người nuôi trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Nhiều vùng nuôi tập trung đã được hình thành, như: vùng nuôi tôm công nghệ cao tại phường Ngọc Sơn; vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tại xã Hoằng Tiến; vùng nuôi ngao tại xã Vạn Lộc...

Thời gian tới, ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Đồng thời, tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, sản xuất giống và chế biến thủy sản, góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao.

Bài và ảnh: Lê Hòa