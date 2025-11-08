UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai Cập, giữ chức Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2025‐2029.

Ông Khaled El‐Enany, Tân Tổng Giám đốc UNESCO (nhiệm kì 2025-2029). Ảnh: Tân Hoa xã.

Tại phiên bỏ phiếu, ông Khaled El‐Enany đã được bầu với số phiếu gần như tuyệt đối 172/174, chính thức kế nhiệm bà Audrey Azoulay - người giữ chức Tổng Giám đốc UNESCO từ năm 2017. Kết quả này đánh dấu một bước ngoặt khi ông El‐Enany là người đầu tiên đến từ một quốc gia Arab và là người thứ hai đến từ khu vực châu Phi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tổ chức này kể từ khi được thành lập cách đây 80 năm.

Trong phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông El‐Enany nhấn mạnh rằng thế giới ngày nay cần một UNESCO mạnh mẽ và đoàn kết, đồng thời cam kết đặt con người làm trung tâm trong sứ mệnh của tổ chức, từ giáo dục, khoa học tới văn hóa và thông tin.

Ông Khaled El-Enany, 54 tuổi, được đánh giá cao vì tầm nhìn “UNESCO vì con người”. Ông từng đảm nhận cương vị Giám đốc Bảo tàng Quốc gia về Nền văn minh Ai Cập (2014 - 2016). Từ năm 2016 - 2022, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Cổ vật, sau đó là Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật của Ai Cập. Ông cũng là thành viên của một số hiệp hội học thuật quốc tế. Tháng 11/2024, ông được Tổ chức Du lịch Thế giới bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt về Du lịch Văn hóa và gần đây hơn là người bảo trợ của Quỹ Di sản Thế giới Châu Phi.

Trụ sở UNESCO tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: UNESCO.

Theo kế hoạch, ông Khaled El-Enany sẽ chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc UNESCO vào ngày 15/11 tới và trở thành nhà lãnh đạo thứ 12 của tổ chức này.

UNESCO hiện đang đối mặt với nhiều thách thức lớn: từ việc thiếu hụt ngân sách do khả năng Mỹ rút lui khỏi tổ chức, cho tới áp lực đa chiều từ các quốc gia lớn cũng như yêu cầu tăng cường vai trò của UNESCO trong giáo dục toàn cầu, bảo tồn di sản và khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngọc Liên

Nguồn: UNESCO/Egypt Today/Le Monde.