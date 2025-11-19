Ukraine tấn công mục tiêu Nga bằng tên lửa ATACMS

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp và cho đây là một “bước tiến đáng kể”.

Tin liên quan: Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea

Ukraine tấn công mục tiêu Nga bằng tên lửa ATACMS. Ảnh: The War Zone.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine tuyên bố: "Ukraine sẽ tiếp tục sử dụng các loại vũ khí có khả năng tấn công tầm xa, trong đó có các hệ thống như ATACMS”. Ukraine không tiết lộ tọa độ chính xác của cuộc không kích. Tuy nhiên các nguồn tin từ phía Nga khẳng định mục tiêu bị tấn công nằm ở khu vực Voronezh. Phía Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong diễn biến cùng ngày, Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 105 triệu USD với Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này nâng cấp và duy trì hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Gói bán bao gồm nâng cấp bệ phóng từ M901 lên M903, cho phép phóng được nhiều tên lửa hơn cùng lúc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ thương vụ này sẽ giúp nâng cao khả năng phòng thủ của Ukraine.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ huy động một gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 817 triệu euro (946 triệu USD) và mua thiết bị quân sự của Mỹ trị giá 100 triệu euro theo sáng kiến Danh sách Yêu cầu Ưu tiên đối với Ukraine của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về phần mình, trả lời báo chí tại Tây Ban Nha, Tổng thống Zelensky nói rằng, chính quyền của ông đang chuẩn bị tái khởi động đàm phán” với Nga vốn từng được tổ chức tại Istanbul và đã phát triển các giải pháp mà Ukraine sẽ đề xuất với các đối tác.

Phản hồi về mong muốn của nhà lãnh đạo Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin liên quan nào từ Kiev”. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Liên bang Nga vẫn sẵn sàng đàm phán” và lập trường của Moskva đã được Washington, Ankara và Kiev biết rõ.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, The Kyiv Independent.