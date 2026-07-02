Ukraine mở cửa xuất khẩu vũ khí sau hơn 4 năm xung đột

Chính phủ Ukraine vừa đã thông qua cơ chế đầu tiên cho phép xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng kể từ khi xung đột với Nga bùng phát toàn diện vào năm 2022.

Ukraine lần đầu mở cửa xuất khẩu vũ khí sau hơn 4 năm xung đột. Ảnh: Getty Images.

Động thái được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp quốc phòng mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư và tăng cường vị thế của Ukraine trên thị trường quốc phòng quốc tế, đồng thời vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang trong nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết cơ chế mới thiết lập một quy trình minh bạch với các quy định thống nhất dành cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất và các đối tác quốc tế. Theo ông, việc nới lỏng chính sách xuất khẩu sẽ tạo điều kiện để các nhà sản xuất trong nước hợp tác với các đối tác nước ngoài, mở rộng quy mô sản xuất và huy động thêm nguồn vốn đầu tư.

Bộ trưởng Fedorov cho biết toàn bộ quy trình cấp phép xuất khẩu sẽ được số hóa nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, các hợp đồng xuất khẩu sẽ không bao gồm việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời mọi hoạt động tái xuất sản phẩm đều phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Ukraine.

Quan chức này cũng nhấn mạnh việc đáp ứng nhu cầu trang bị của quân đội Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động xuất khẩu.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: AP.

Theo cơ chế mới, việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng chỉ áp dụng đối với các quốc gia tham gia chương trình “Drone Deal” do Ukraine khởi xướng. Hiện sáng kiến này có 27 quốc gia tham gia, trong đó có 15 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Giới quan sát nhận định việc lần đầu tiên cho phép xuất khẩu vũ khí đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách quốc phòng của Kiev. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của cơ chế mới vẫn cần được kiểm chứng, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn thận trọng nhằm tránh nguy cơ làm suy giảm nguồn cung vũ khí phục vụ nhu cầu tác chiến trong nước.

Ngọc Liên

Nguồn: Kyiv Independent.