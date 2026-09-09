Ukraine ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot từ nguồn vốn vay của EU

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết nước này đang hoàn tất các hợp đồng mua khoảng 1.000 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ thiết kế, với sự hỗ trợ của các đối tác và thông qua khoản vay của EU.

Ukraine ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot từ nguồn vốn vay của EU. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, phần lớn số tên lửa theo các hợp đồng mới chỉ có thể được chuyển giao trong những năm tới. Trong khi đó, nhu cầu bảo vệ không phận của Ukraine vẫn rất lớn, buộc Kiev phải tìm thêm nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo ông Khmara, Ukraine đã đề nghị các đối tác phương Tây chuyển giao thêm tên lửa phòng không từ lượng dự trữ hiện có. Kiev đồng thời cho biết các tên lửa được bổ sung sau này theo hợp đồng có thể được cải tiến về hiệu suất.

Ngoài phòng không, Ukraine cũng đang thiếu nguồn lực cho chương trình máy bay không người lái. Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Kiev hiện còn thiếu khoảng 27 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu về UAV.

Nỗ lực mua tên lửa Patriot được thúc đẩy sau khi Ủy ban châu Âu thông qua yêu cầu đầu tiên của Ukraine về sử dụng khoản 104,4 tỷ USD thuộc chương trình Khoản vay Hỗ trợ Ukraine của EU để mua tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng kêu gọi các nước tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, trong đó chú trọng năng lực phòng không. Ông cho rằng việc củng cố khả năng bảo vệ không phận là cần thiết trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị bước vào mùa Đông.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Nordic Defence Sector.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn PAC-2 cho Ukraine từ kho dự trữ quốc gia, đồng thời mở rộng hỗ trợ tên lửa không đối không, máy bay không người lái và đạn pháo tầm xa.

Anh cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 100 triệu bảng nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine trong mùa đông.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mới đây cũng thông báo đã đạt được thỏa thuận với Đức, quốc gia đang hoàn thiện nhà máy sản xuất tên lửa Patriot, theo đó Ukraine sẽ mua 600 tên lửa PAC-2 mới hơn trong tương lai.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, United24media.