U17 Việt Nam giành vé trực tiếp dự cúp châu Á; Arsenal bị Chelsea cầm hòa

Tay vợt Quang Dương lập cú đúp vô địch tại pickleball Việt Nam Masters; Ngoại hạng Anh vòng 13: Man Utd, Liverpool thắng ngược, Arsenal bị Chelsea cầm hòa; Napoli và Inter Milan cùng thắng, cuộc đua vô địch Serie A thêm căng thẳng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/12).

U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0, giành vé trực tiếp dự cúp châu Á

Tối 30/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U17 Malaysia trong trận đấu quyết định của vòng loại U17 châu Á trên sân PVF.

U17 Việt Nam giành vé dự giải U17 châu Á với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới. (Ảnh: An An)

Trước trận, U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa để đi tiếp nhờ lợi thế hiệu số, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã thi đấu bùng nổ. Các bàn thắng được ghi bởi Mạnh Cường (phút 4), Anh Hào (phút 43), Văn Dương (phút 51) và Sỹ Bách (phút 76).

Với chiến thắng tưng bừng này, U17 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng C, giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U17 châu Á với thành tích ấn tượng: toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Trước đó, truyền thông Malaysia nhận định đây là trận đấu “sinh tử” và bày tỏ sự lo lắng về bất lợi hiệu số so với chủ nhà Việt Nam.

Tay vợt Quang Dương lập cú đúp vô địch tại pickleball Việt Nam Masters

Tại giải D-Joy Vietnam Masters 2025, chặng đấu cuối cùng của hệ thống pickleball chuyên nghiệp Việt Nam, tay vợt Quang Dương đã khẳng định vị thế “vua pickleball” khi giành cú đúp danh hiệu ở hai nội dung danh giá nhất.

Quang Dương (thứ hai từ trái sang) trên bục nhận giải Việt Nam Masters 2025, ở sân D-Joy, TP HCM hôm 30/11. (Ảnh: VM)

Ở chung kết đơn nam, Quang Dương đã đánh bại Phúc Huỳnh với tỷ số áp đảo 11-4, 11-4. Tiếp đó, trong nội dung đôi nam, anh cùng đồng đội Jack Munro vượt qua cặp Đỗ Minh Quân/Trương Vinh Hiển sau bốn set căng thẳng (11-8, 11-4, 8-11, 11-8).

Vietnam Masters là giải đấu quy mô quốc tế với tổng giải thưởng 5 tỷ đồng, quy tụ hơn 1.000 vận động viên. Với thành tích này, Quang Dương đã khép lại mùa giải thành công và củng cố vị trí dẫn đầu trong hệ thống xếp thứ bậc DRP của pickleball Việt Nam.

Ngoại hạng Anh vòng 13: Man Utd, Liverpool thắng ngược, Arsenal bị Chelsea cầm hòa

Manchester United (Man Utd) đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace.

Man Utd lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace.

Bị dẫn 1-0 ở phút 32 từ quả phạt đền thành công của Jean-Philippe Mateta, Man Utd bước vào hiệp hai với diện mạo khác. Joshua Zirkzee gỡ hòa bằng cú vô lê ở góc hẹp ở phút 54, trước khi Mason Mount ghi bàn quyết định từ một tình huống đá phạt ở phút 64.

Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng và trở lại top 6 Ngoại hạng Anh.

Arsenal bị 10 người Chelsea cầm hòa.

Arsenal chỉ có thể giành được trận hòa 1-1 trên sân nhà của Chelsea, dù được chơi hơn người từ phút 38 khi Moises Caicedo nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chelsea bất ngờ mở tỷ số ở phút 48 nhờ cú đánh đầu của Trevoh Chalobah.

Tuy nhiên, ưu thế của “The Blues” không kéo dài lâu khi Mikel Merino kịp thời gỡ hòa 1-1 ở phút 59. Trận hòa này giúp Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng và duy trì khoảng cách an toàn 5 điểm với đội xếp thứ hai là Man City.

Liverpool chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Liverpool đã trở lại mạnh mẽ sau chuỗi ba thất bại liên tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước West Ham United. Alexander Isak giải tỏa áp lực bằng bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. West Ham sau đó mất người khi Lucas Paqueta nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá.

Cuối trận, Cody Gakpo ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot. Ba điểm quý giá này giúp Liverpool tạm thời khép lại giai đoạn phong độ tồi tệ vừa qua.

Aston Villa thắng trận thứ năm liên tiếp, áp sát top 4.

Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Wolves 1-0. Bàn thắng duy nhất của Boubacar Kamara ở phút 67 đã giúp Aston Villa nối dài chuỗi thắng lên con số năm trên mọi đấu trường.

Dưới thời huấn luyện viên Unai Emery, Villa đang xây dựng một hệ thống thi đấu chắc chắn và hiệu quả. Chiến thắng tại Molineux giúp Aston Villa có 24 điểm, theo đó góp mặt trong top 4 Premier League và khẳng định vị thế cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm dẫn đầu.

Napoli và Inter Milan cùng thắng, cuộc đua vô địch Serie A thêm căng thẳng

Tại vòng 13 Serie A, cả Napoli và Inter Milan đều giành chiến thắng quan trọng, khiến cuộc đua vô địch trở nên gay cấn.

Napoli đánh bại đội chủ nhà AS Roma 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 36 do công của David Neres. Chiến thắng này giúp Napoli leo lên vị trí thứ hai với 28 điểm, bằng điểm với đội dẫn đầu AC Milan nhưng kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, Inter Milan vượt qua Pisa 2-0 trên sân khách nhờ cú đúp của tiền đạo Lautaro Martínez (phút 69 và 83). Inter hiện đứng thứ ba với 27 điểm, chỉ kém 2 đội dẫn đầu vỏn vẹn 1 điểm. AS Roma, đội từng dẫn đầu bảng, đã rơi xuống vị trí thứ tư.

HS