Tuyển Việt Nam quyết tâm vượt khó trước Indonesia; Chủ tịch FIFA suýt nhận mức lương khổng lồ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân chặng 1 SEA V.Cup 2026 sau trận thua Thái Lan; Garnacho ngầm chỉ trích Chelsea sau khi ra mắt ấn tượng tại Aston Villa; HLV Jose Mourinho xác nhận Vinicius sắp trở lại Real Madrid để định đoạt tương lai... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (3/8).

Tuyển Việt Nam quyết tâm vượt khó trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026

Vào lúc 20h30 tối nay (3/8), đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Indonesia trên sân Pakansari trong khuôn khổ bảng A, ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đang ở vào thế khó. Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Dù đang gặp bất lợi về điểm số và tâm lý sau trận hòa Singapore và phải thi đấu trên sân khách, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ phát huy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, trở lại với lối chơi kỹ thuật sở trường để vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, phía Indonesia tỏ ra rất thận trọng. Đội trưởng Rizky Ridho cho rằng sự xuất hiện của VAR sẽ khiến các cầu thủ Việt Nam chơi cẩn trọng hơn, còn HLV John Herdman đánh giá đây là bài kiểm tra khó khăn nhất từ đầu giải của đội chủ nhà.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân chặng 1 SEA V.Cup 2026 sau trận thua Thái Lan

Tối 2/8, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận tranh ngôi vô địch chặng 1 SEA V.Cup 2026 gặp đại kình địch Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam về nhì ở chặng 1 SEA V.Cup 2026. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Các cô gái Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi biến hóa, khả năng phòng ngự và phát bóng hiểm hóc của đối thủ, để rồi phải nhận thất bại chóng vánh 0-3 (18-25, 17-25, 14-25).

Trận thua này cho thấy khoảng cách đẳng cấp của tuyển Thái Lan cũng như những thách thức không nhỏ trong quá trình trẻ hóa lực lượng của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino suýt nhận mức lương khổng lồ nếu kế hoạch bán cổ phần World Cup thành công

Theo tiết lộ từ tờ The Times, nếu kế hoạch gây tranh cãi về việc thành lập công ty thương mại FFE và bán cổ phần World Cup được thông qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ bỏ túi mức thu nhập khổng lồ gần 1 triệu bảng mỗi tuần, tương đương 47 triệu bảng mỗi năm.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là sẽ kiếm được 1 triệu bảng mỗi tuần nếu đề xuất gây tranh cãi được thông qua. Ảnh: Dailymail

Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối dữ dội và lời đe dọa tẩy chay từ UEFA cùng các liên đoàn thành viên lớn, dự án này đã chính thức bị hủy bỏ.

Không chỉ mất đi cơ hội nhận khoản tiền béo bở trên, ông Infantino hiện còn phải đối mặt với áp lực từ chức ngày càng gia tăng khi giới lãnh đạo bóng đá thế giới đòi tiến hành rà soát toàn diện ban lãnh đạo FIFA.

HLV Jose Mourinho xác nhận Vinicius sắp trở lại Real Madrid để định đoạt tương lai

Trước sự theo đuổi ráo riết từ Arsenal khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến năm 2027, tương lai của Vinicius Junior sắp tới sẽ chính thức được định đoạt.

Vinicius sẽ gặp Mourinho để chốt tương lai. Ảnh: Internet

HLV Jose Mourinho xác nhận ngôi sao người Brazil cùng các đồng đội sẽ sớm hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay khi trở lại Tây Ban Nha, Vinicius sẽ có cuộc gặp trực tiếp với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo Real Madrid để làm rõ chuyện gia hạn.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid khá bình tĩnh trước những tin đồn liên quan đến Arsenal. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất vẫn nằm ở vấn đề tài chính. Real Madrid không có ý định nâng đề nghị gia hạn lên mức lương mà Vinicius mong muốn.

Garnacho ngầm chỉ trích Chelsea sau khi ra mắt ấn tượng tại Aston Villa

Sau khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ Chelsea kèm điều khoản mua đứt, Alejandro Garnacho đã thu hút sự chú ý với bài đăng trên Instagram sau trận thắng Indonesia All Stars: “Lần đầu đá chính sau 3 tháng. Thật hạnh phúc khi lại được tận hưởng bóng đá”.

Garnacho gia nhập Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Ảnh: Internet

Dòng trạng thái này nhanh chóng bị xem là lời “đá xéo” gửi đến Chelsea, nơi anh từng trải qua quãng thời gian tăm tối, liên tục phải ngồi dự bị và bị gạt bỏ sau sự xuất hiện của Morgan Rogers.

Chuyển đến sân Villa Park dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, cầu thủ người Argentina đang đứng trước cơ hội lớn để làm lại sự nghiệp và tìm lại niềm vui chơi bóng.

HS