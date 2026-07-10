U13 Đông Á Thanh Hóa vào bán kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2026

Vượt qua chủ nhà Hải Phòng sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính với tỷ số 5-4 (hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức), U13 Đông Á Thanh Hóa đã chính thức ghi tên mình vào bán kết Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026.

Trận đấu được đánh giá cân tài, cân sức. Ảnh: VFF

Chiều 9/7, trên sân vận động Lạch Tray, U13 Đông Á Thanh Hóa bước vào trận tứ kết gặp chủ nhà Hải Phòng trong cuộc đối đầu được đánh giá cân tài cân sức.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo khán giả trên các khán đài, Hải Phòng liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội bóng xứ Thanh đã thi đấu tập trung, hóa giải thành công nhiều tình huống nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, Đông Á Thanh Hóa cũng tạo ra không ít cơ hội từ những pha phản công sắc bén. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm khiến cả hai đội không thể tìm được bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên.

Cả hai đội đều không thể ghi được bàn thắng sau 2 hiệp thi đấu chính thức. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra giằng co với những màn ăn miếng trả miếng liên tiếp. Đông Á Thanh Hóa từng một lần đưa được bóng vào lưới Hải Phòng, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Không có bàn thắng nào được ghi trong 70 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Tại loạt sút cân não, thủ môn Ngọc Sơn trở thành người hùng của Đông Á Thanh Hóa khi xuất sắc cản phá thành công một quả phạt đền của đối phương. Trong khi đó, các cầu thủ xứ Thanh đều thực hiện thành công lượt sút của mình để giành chiến thắng 5-4, giành vé vào bán kết.

Vượt quá nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, U13 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc điền tên mình vào bán kết giải đấu. Ảnh: Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa

Với kết quả này, U13 Đông Á Thanh Hóa trở thành đội bóng thứ tư góp mặt ở vòng bán kết Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026, cùng với Thể Công Viettel, CLB Bóng đá Hà Nội và Sông Lam Nghệ An.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết diễn ra ngày 11/7 trên sân vận động Lạch Tray, Đông Á Thanh Hóa sẽ chạm trán Sông Lam Nghệ An, trong khi Thể Công Viettel đối đầu CLB Bóng đá Hà Nội.

Hoàng Sơn