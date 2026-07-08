U13 Đông Á Thanh Hóa giành ngôi nhất bảng Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2026

Đội U13 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng C, qua đó đoạt vé vào tứ kết Vòng chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup 2026 sau 3 trận bất bại.

Thầy trò HLV Nguyễn Như Đô (phải) xuất sắc vào tứ kết với ngôi nhất bảng C.

Khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 2-1 trước U13 Gia Lai, thầy trò U13 Đông Á Thanh Hóa tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận thứ hai, đại diện xứ Thanh tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi cầm hòa U13 Thể Công Viettel với tỷ số 1-1. Kết quả này giúp cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng C được quyết định ở lượt đấu cuối cùng.

Chiều 7/7, U13 Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu mang tính quyết định với U13 TP.HCM. Trước đối thủ buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng xứ Thanh gặp không ít khó khăn và bị dẫn trước 0-1 trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Các cầu thủ xứ Thanh (áo vàng) thi đấu kiên cường.

Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, các cầu thủ U13 Đông Á Thanh Hóa vẫn thi đấu bình tĩnh, kiên trì tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 42 khi Anh Tuấn thực hiện cú đá phạt hàng rào đẹp mắt, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi găm thẳng vào lưới đối phương, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng quý giá không chỉ giúp U13 Đông Á Thanh Hóa giữ lại 1 điểm mà còn mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Với kết quả hòa 1-1, đội bóng xứ Thanh khép lại vòng bảng với thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành vị trí nhất bảng C.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U13 Thể Công Viettel cũng giành quyền vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng, trong khi U13 TP.HCM và U13 Gia Lai phải dừng bước.

Theo kết quả bốc thăm, đối thủ của U13 Đông Á Thanh Hóa tại vòng tứ kết sẽ là đội chủ nhà U13 Hải Phòng, đội xếp nhì bảng A. Trận đấu diễn ra ngày 9/7 trên sân vận động Lạch Tray.

Hoàng Sơn