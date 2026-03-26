Tỷ phú nông dân

Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển mình của nền nông nghiệp hiện đại, ngày càng nhiều nông dân xứ Thanh mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, từ đó vươn lên trở thành những “triệu phú” ngay trên mảnh đất quê hương.

Anh Phạm Văn Tiến đưa nghề rèn truyền thống ngày một phát triển.

Không còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ nông dân đã chủ động tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Các mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao, chăn nuôi quy mô trang trại, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông sản sạch... đang mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đáng nói là sự thành công này không chỉ đến từ vốn liếng mà còn xuất phát từ tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi của người nông dân.

Những “triệu phú nông dân” hôm nay không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn cho các hộ khó khăn. Từ đó hình thành tinh thần đoàn kết, lan tỏa khát vọng làm giàu chính đáng của các hội viên nông dân.

Anh Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1989 ở xã Vạn Lộc, bằng sự nhạy bén và quyết tâm đã chọn nuôi chim yến và phát triển sản phẩm yến sào ngay trên mảnh đất quê mình, mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương. Năm 2014, sau thời gian dài khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng địa hình, khí hậu và môi trường sinh thái, căn nhà yến đầu tiên của anh chính thức được dựng lên trên mảnh đất quê nhà. Những tưởng thuận lợi, nhưng mùa đông năm 2015 lạnh giá đã khiến toàn bộ 2.000 con chim yến bị chết cóng. Không bỏ cuộc, anh đầu tư hệ thống lò sưởi điện, kiểm soát nhiệt ẩm chặt chẽ và lắp đặt hệ thống tần số âm thanh dẫn dụ yến. Những nỗ lực bền bỉ ấy của chàng trai trẻ dần mang lại trái ngọt. Từ năm 2016, quy trình chăm sóc đàn yến của anh đi vào ổn định, chim yến không còn chết rét, số lượng về trú ngụ tăng đều qua từng năm, mật độ tổ ngày càng dày. Đến nay, anh đã xây dựng được 2 căn nhà yến với khoảng 7.000 con; đồng thời tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và liên kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho hơn 20 cơ sở nuôi yến trong tỉnh.

Khi có nguồn cung nguyên liệu ổn định, năm 2017 anh thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh. Đồng thời đầu tư nhà xưởng, máy móc hiện đại để chế biến tổ yến thành nhiều sản phẩm như yến chưng, tổ yến tinh chế, yến sợi xuất khẩu, cháo tổ yến, yến hũ nguyên chất... phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Năm 2018, khi tỉnh Thanh Hóa triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), anh tìm hiểu và nhận thấy những lợi ích của chương trình nên đã chủ động nâng cấp hệ thống máy móc, nghiên cứu, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, bảo đảm các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Việc tham gia vào chương trình OCOP sẽ là nền tảng để công ty đầu tư sâu vào chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, vươn ra thị trường quốc tế.

Anh Tú cho biết: "Toàn bộ nhà xưởng được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân làm tinh chế; đồng thời hoàn thiện các chứng nhận an toàn thực phẩm, HACCP, ISO 22000. Công ty đã đưa ra thị trường 12 dòng sản phẩm mang thương hiệu Yến sào xứ Thanh. Hiện công ty đã có 16 đại lý, 3 nhà phân phối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Mô hình nuôi chim yến đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững không chỉ cho gia đình anh Tú mà còn tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cùng việc quảng bá sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử và tham gia Chương trình OCOP, doanh thu của cơ sở liên tục tăng và mở rộng thị trường bán hàng trực tuyến. Không chỉ vậy, anh Tú còn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc, ghi nhận những nỗ lực của một người trẻ “dám nghĩ, dám làm” trên con đường kinh doanh nông nghiệp đổi mới.

Sinh ra và lớn lên từ làng nghề rèn truyền thống, cũng như bao thế hệ trẻ nơi đây, anh Phạm Văn Tiến ở xã Triệu Lộc thấu hiểu và trân trọng những giá trị của ông cha để lại. Từ đó, bằng tình yêu và nhiệt huyết, anh đã tiếp nối đam mê và đưa nghề rèn truyền thống ngày một phát triển. Xuất phát điểm từ một hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ với 30 lao động, năm 2022 Phạm Văn Tiến quyết định thành lập Công ty TNHH XR Tấn Lộc Tài. Anh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để mua các thiết bị máy móc hiện đại phục vụ cho sản xuất như máy đột dập, máy cắt lazer, đánh bóng sản phẩm, búa rèn... với 3 xưởng sản xuất có tổng diện tích là trên 3.000m2. Ngoài sản xuất các sản phẩm truyền thống, anh đã nhập khẩu nguyên liệu thép trắng không rỉ từ Nhật Bản về để sản xuất các loại dao, kéo... cung ứng ra thị trường, trung bình mỗi năm khoảng gần 900.000 bộ sản phẩm các loại. Hiện công ty có gần 100 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 15 triệu đồng/người/tháng, thị trường phân phối ở 20 tỉnh, thành trên cả nước. Sản phẩm của công ty đã lọt vào danh sách “The Best of Vietnam 2023” - thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ xuất sắc trên thị trường Việt Nam, Giải nông nghiệp xanh và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh.

Khi người nông dân trở thành “tỷ phú”, đó không chỉ là câu chuyện thu nhập, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới tư duy, của niềm tin vào khả năng làm giàu từ làng. Và trên mảnh đất xứ Thanh, hành trình ấy đang được viết nên bằng mồ hôi, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người nông dân hôm nay.

Bài và ảnh: Hoàng Lan