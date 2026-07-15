Tỷ phú Elon Musk có nguy cơ bị truy tố vì nghi vi phạm luật bầu cử

Hãng thông tấn ABC News ngày 15/7 đưa tin, Ủy ban bầu cử bang Wisconsin nhận định tỷ phú Elon Musk có thể đã vi phạm luật cấm hối lộ trong hoạt động bầu cử tại bang, khi ông trao các tấm séc 1 triệu USD cho cử tri.

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Tỷ phú Elon Musk trao tấm séc 1 triệu USD cho ông Nicholas Jacobs tại Green Bay, bang Wisconsin (Mỹ).

Ảnh: FOX Illinois.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã chuyển hai đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố hạt Brown để xem xét khởi tố. Theo quy định, các công tố viên có 40 ngày để báo cáo kết quả xử lý với ủy ban.

Ủy ban gồm ba thành viên thuộc đảng Dân chủ và ba thành viên thuộc đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-1 để thông qua quyết định chuyển hồ sơ. Cơ quan này cho rằng có căn cứ hợp lý để xác định ông Musk đã vi phạm quy định của bang về hành vi hối lộ cử tri, khi đăng bài trên mạng xã hội hứa trao 1 triệu USD nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao bang Wisconsin.

Phía luật sư của ông Musk lập luận rằng, chương trình tặng tiền là hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp liên bang và Hiến pháp bang Wisconsin bảo vệ, đồng thời khẳng định, hoạt động trên nhằm mục đích thúc đẩy phong trào cử tri bày tỏ quan điểm đối với hệ thống tư pháp, chứ không mang tính chất vận động tranh cử cho bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào.

Trong cuộc bầu cử năm 2025, ông Musk - nhà sáng lập SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla - đã tham gia tích cực vào chiến dịch nhằm giúp phe Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Tòa án Tối cao bang Wisconsin.

Đại diện của tỷ phú Elon Musk hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định mới nhất của Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin.

Ông Musk thông báo sẽ trao hai tấm séc trị giá 1 triệu USD cho cử tri tham dự buổi gặp gỡ tại bang Wisconsin.

Ảnh: WISN.

Ngoài cuộc điều tra của các công tố viên, ông Elon Musk còn đối mặt với một vụ kiện dân sự từ tổ chức giám sát chính phủ Wisconsin Democracy Campaign nhằm cấm tỷ phú này thực hiện các hình thức chi tiền mặt tương tự tại bang này trong tương lai.

Nội dung khởi kiện tập trung vào cáo buộc ông Musk cùng hai quỹ do ông tài trợ vi phạm quy định cấm hối lộ cử tri, tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng không phép và liên kết thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Thanh Giang

Nguồn: ABC News, CNBC.