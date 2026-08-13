Trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 81/2026/QĐ-UBND quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú Như Thanh. Ảnh: Khánh Linh

Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh đang học tại các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Việc trang cấp được chia thành 2 nhóm gồm quần áo đồng phục, học phẩm được cấp hằng năm và đồ dùng cá nhân được cấp một lần trong mỗi cấp học.

Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Đối với quần áo đồng phục và học phẩm trang cấp hằng năm, học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT được trang cấp quần áo đồng phục mùa đông, quần áo đồng phục mùa hè, cặp hoặc ba lô học sinh, vở, giấy học tập, bút bi, bút chì đen, tẩy và bộ dụng cụ Toán học. Riêng học sinh tiểu học được trang cấp thêm kéo và hộp bút chì màu; học sinh THCS và THPT được trang cấp máy tính bỏ túi.

Danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Đối với đồ dùng cá nhân trang cấp một lần trong mỗi cấp học, học sinh cả 3 cấp được trang cấp 11 loại đồ dùng, gồm: chăn, màn, chiếu, gối, đệm cá nhân; áo nilon đi mưa hoặc ô che mưa; móc treo quần áo; dép đi trong nhà; xô đựng nước bằng nhựa; chậu nhựa và phích đựng nước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu bố trí kinh phí thực hiện chính sách và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

UBND các xã biên giới đất liền có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý lập dự toán, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương; kiểm tra việc thực hiện chính sách.

Các trường phổ thông nội trú căn cứ số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng và danh mục trang cấp để xây dựng dự toán; tổ chức mua sắm, trang cấp đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và thực hiện công khai theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/8/2026.

LP (Nguồn UBND tỉnh)