Tuyển Việt Nam toàn thắng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc; Argentina chọn “áo đấu may mắn” cho trận đại chiến với Anh

Tuyển Việt Nam toàn thắng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc; Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 đăng quang tại Giải U13 Quốc gia 2026; Bán kết World Cup 2026: Những màn đối đầu kinh điển giữa các “ông lớn”... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (14/7).

Tuyển Việt Nam toàn thắng sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất thành công với chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC vào chiều 13/7.

Xuân Son tiếp tục ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Ảnh: VFF

Dù bị dẫn trước từ sớm trên chấm phạt đền, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vững tinh thần, lần lượt ghi bàn nhờ công của Nguyễn Xuân Son và Phạm Gia Hưng để ngược dòng ấn định tỉ số. Kết quả này giúp “Rồng vàng” đạt thành tích toàn thắng cả ba trận giao hữu trong chuyến du đấu, tạo đà tâm lý tốt trước thềm AFF Cup 2026.

Sau khi trở về nước, toàn đội sẽ chuẩn bị cho trận tổng duyệt quốc tế với Myanmar tại Thái Nguyên vào ngày 18/7, qua đó hoàn tất khâu rà soát lực lượng và chiến thuật cuối cùng trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sông Lam Nghệ An lần thứ 11 đăng quang tại Giải U13 Quốc gia

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Sông Lam Nghệ An sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Thể Công - Viettel trong trận chung kết.

U13 Sông Lam Nghệ An nâng cao cúp vô địch. Ảnh: BTC

Đội trưởng Lô Bá Duẩn tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đẳng cấp, nâng tổng thành tích lên 7 bàn thắng để giành danh hiệu “Vua phá lưới”. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 11 trong lịch sử.

Các vị trí tiếp theo trên bục vinh quang gồm: Huy chương Bạc thuộc về Thể Công - Viettel, trong khi Đông Á Thanh Hóa và CLB Hà Nội đồng hạng Ba.

Bán kết World Cup 2026: Những màn đối đầu kinh điển giữa các “ông lớn”

Vòng bán kết World Cup 2026 hội tụ 4 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới là Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp - những nhà vô địch từng dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA.

David Beckham nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina ở World Cup 1998. Ảnh: Getty

Trận cầu giữa Argentina và Anh hứa hẹn đầy cảm xúc bởi từ sự kiện “Bàn tay của Chúa” của Maradona đến tấm thẻ đỏ tai tiếng của Beckham trong quá khứ, phản ánh sự đối đầu không khoan nhượng giữa hai nền bóng đá.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp rất được mong chờ ở thời điểm này. Ảnh: Getty

Ở cặp đấu còn lại, cuộc chạm trán giữa Pháp và Tây Ban Nha được ví như trận chung kết sớm. Đây là màn đấu trí giữa hai hệ thống chiến thuật hoàn hảo: sự áp đảo, tốc độ của Pháp đối đầu với lối chơi kiểm soát bóng thượng thừa từ “La Roja”.

Người hâm mộ đang đứng trước những trận cầu đỉnh cao, nơi cảm xúc thăng hoa và tư duy chiến thuật sẽ định đoạt vinh quang.

Argentina chọn “áo đấu may mắn” cho trận đại chiến với Anh

Trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 16/7, Argentina quyết định sử dụng bộ trang phục sân khách màu xanh đậm thay vì áo truyền thống.

Lionel Messi (số 10) mừng bàn thắng thứ ba cho Argentina trong trận gặp Jordan ở bảng J World Cup ngày 27/6/2026. Ảnh: AP

Quyết định này được cho là mang ý nghĩa tâm linh, bởi trong lịch sử World Cup, Argentina từng thắng Anh hai lần vào các năm 1986 và 1998, và cả hai trận họ đều mặc áo xanh.

Màu áo này gắn liền với màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona. Messi và đồng đội hy vọng “sắc xanh may mắn” sẽ giúp họ tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

HS